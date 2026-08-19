به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای چلنج بینالمللی آنتیکا سنگاپور ۲۰۲۶ از ۱۸ تا ۲۳ آگوست (۲۷ مرداد تا اول شهریور ۱۴۰۵) در کشور سنگاپور در حال برگزاری است و نیما رستمپور به منظور افزایش آمادگی و حضوری قدرتمند در بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ در این رقابتها به میدان رفته است.
رستمپور در نخستین دیدار خود برابر نماینده استرالیا قرار گرفت و با نمایشی قابل توجه حریف خود را در دو گیم متوالی و با نتایج ۲۱ بر ۱۱ و ۲۱ بر ۱۸ شکست داد تا گام نخست را محکم بردارد.
ملیپوش بدمینتون ایران در دومین مسابقه نیز به مصاف نماینده هند رفت و این دیدار را با اقتدار پشت سر گذاشت. او در دو گیم متوالی با نتایج ۲۱ بر ۱۴ و ۲۱ بر ۶ به برتری رسید و دومین پیروزی خود را در این رقابتها به ثبت رساند.
به این ترتیب رستمپور با کسب دو پیروزی متوالی جواز حضور در مرحله یکشانزدهم نهایی چلنج بینالمللی آنتیکا سنگاپور ۲۰۲۶ را به دست آورد و اکنون برای صعود به مراحل بالاتر این مسابقات تلاش خواهد کرد.
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