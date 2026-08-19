۷ میلیون و ۷۳۳ هزار قطعه طیور تحت نظارت دامپزشکی وارد بازار شد

علی اشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف دامپزشکی، نظارت بر بهداشت و ایمنی فرآورده‌های خام دامی و تمامی واحدهای مرتبط با این حوزه است و در حال حاضر حدود ۴۵۸ واحد شامل کشتارگاه‌ها، مراکز بسته‌بندی و قطعه‌بندی، میادین عرضه دام، دامداری‌ها و سایر واحدهای وابسته در استان تحت نظارت دامپزشکی قرار دارند.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان ادامه داد: در چهار ماهه نخست امسال، ۶ هزار و ۳۶۰ رأس دام سنگین تحت نظارت مستقیم دامپزشکی کشتار شده و پس از طی مراحل نظارتی وارد بازار شده است. همچنین ۸ هزار و ۷۹۳ رأس دام سبک و ۷ میلیون و ۷۳۳ هزار و ۲۴۶ قطعه طیور نیز با نظارت دامپزشکی وارد چرخه مصرف مردم شده‌اند.

انجام ۷ هزار و ۹۳۹ مورد بازرسی از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی

اشرفی با اشاره به نظارت مستمر بر مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی گفت: در چهار ماهه نخست امسال، ۷ هزار و ۹۳۹ مورد بازدید و بازرسی از مراکز عرضه شامل قصابی‌ها، مرغ‌فروشی‌ها، مراکز عرضه تخم‌مرغ و سایر مراکز مرتبط با فرآورده‌های خام دامی انجام شده است.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، حدود ۱۷ تن فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف از مراکز عرضه ضبط و از چرخه مصرف خارج شد و در همین ارتباط ۸۴ مورد پرونده نیز برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان از کشف یک سردخانه غیرمجاز در یکی از بازارچه‌های استان خبر داد و گفت: در این واحد حدود ۷۰۰ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف کشف، توقیف و ضبط شد.

اشرفی ادامه داد: همچنین یک واحد غیرمجاز تولید کنسانتره در یکی از شهرستان‌های استان شناسایی و پلمب شد و در یک مورد نیز کشتار غیرمجاز دام در یک واحد مسکونی کشف و با متخلف برخورد قانونی انجام گرفت که در این پرونده، متخلف به پرداخت حدود ۲۴ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

وی با بیان اینکه نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی به صورت مستمر ادامه دارد، تأکید کرد: هدف اصلی این اقدامات، صیانت از سلامت مردم و اطمینان از عرضه فرآورده‌های سالم و بهداشتی است و تلاش می‌کنیم مردم هنگام خرید فرآورده‌های خام دامی با اطمینان خاطر بیشتری اقدام کنند.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان در ادامه به فعالیت‌های حوزه بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور اشاره کرد و گفت: در مجموع ۳۴۸ واحد پرورش طیور در استان تحت نظارت دامپزشکی قرار دارند که این واحدها شامل مرغداری‌های گوشتی، تخم‌گذار، مرغ مادر گوشتی، بوقلمون، شترمرغ و سایر ماکیان است.

اشرفی افزود: واکسیناسیون، پایش بیماری‌ها، مراقبت‌های بهداشتی و اقدامات پیشگیرانه در این واحدها به صورت مستمر انجام می‌شود و خوشبختانه در چهار ماهه نخست امسال، مشکل خاصی از نظر بیماری‌های طیور در استان گزارش نشده است.

وی با اشاره به کاهش کانون‌ها و موارد بیماری در واحدهای طیور اظهار کرد: در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۵، میزان تلفات طیور ۱۲ درصد کاهش داشته است که این موضوع نشان‌دهنده تأثیر اقدامات پیشگیرانه، مدیریت بیماری‌ها و نظارت‌های دامپزشکی در واحدهای پرورشی است.

اشرفی با اشاره به فعالیت اداره تشخیص و درمان و حوزه ایمنی خوراک دام و طیور گفت: تمامی داروخانه‌های دامپزشکی، آزمایشگاه‌ها، مراکز درمانی، مراکز مایه‌کوبی، شرکت‌های پخش، کارخانه‌های تولید دارو و مکمل، کارخانه‌های خوراک دام و شرکت‌های دانش‌بنیان مرتبط با دامپزشکی تحت نظارت و رصد این اداره‌کل قرار دارند.

وی افزود: در چهار ماهه نخست امسال، مورد خاصی در این حوزه مشاهده نشده و نظارت بر نحوه عرضه و مصرف دارو، مکمل، خوراک و سایر اقلام مرتبط با سلامت دام و طیور ادامه دارد.

سرمایه دامی زنجان حدود ۲۶ همت برآورد می‌شود

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی گفت: جمعیت دامی استان از نظر بیماری‌های واگیر و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام به صورت مستمر تحت پایش و رصد دامپزشکی قرار دارد.

اشرفی با اشاره به اقدامات انجام شده برای کنترل بیماری تب برفکی اظهار کرد: استان زنجان در سال گذشته عملکرد مناسبی در کنترل تب برفکی داشت و با مجموعه اقدامات انجام شده، از وارد شدن خسارت قابل توجه به سرمایه دامی استان جلوگیری شد.

وی ارزش سرمایه دامی استان در بخش تولید گوشت و شیر را حدود ۲۶ همت اعلام کرد و افزود: حفاظت از این سرمایه اقتصادی و تولیدی نیازمند همکاری مستمر دامپزشکی، جهاد کشاورزی، دامداران و سایر دستگاه‌های مرتبط است.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان ادامه داد: واکسیناسیون، مراقبت، ضدعفونی، گزارش‌دهی و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه از جمله اقداماتی است که در حوزه مدیریت بیماری‌های دامی به صورت مستمر انجام می‌شود.

اشرفی با اشاره به بیماری‌های مشترک انسان و دام از جمله هاری و بیماری‌های خطرناک مشترک گفت: این بیماری‌ها به طور مستمر تحت رصد دامپزشکی قرار دارند و خوشبختانه در چهار ماهه نخست امسال مورد خاصی که موجب نگرانی در سطح استان باشد، گزارش نشده است.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت واحد قرنطینه دامپزشکی گفت: صادرات و واردات فرآورده‌های خام دامی و حمل‌ونقل این فرآورده‌ها در چارچوب ضوابط قرنطینه‌ای و با نظارت دامپزشکی انجام می‌شود.

اشرفی افزود: در چهار ماهه نخست سال گذشته ۷۶ هزار و ۲۱۵ مورد مجوز قرنطینه‌ای صادر شد که این مجوزها برای فرآورده‌ها و محموله‌های مرتبط با کشتارگاه‌ها، میادین دام و سایر مراکز، با نظارت دامپزشکان و مسئولان فنی و بهداشتی صادر شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان همچنین از صادرات محصولات لبنی از استان خبر داد و گفت: در چهار ماهه نخست امسال حدود ۴۸ تن محصولات لبنی از استان زنجان به کشورهای دیگر صادر شده است.

اشرفی در ادامه به حوزه آبزیان و زنبورعسل اشاره کرد و گفت: استان زنجان در حوزه تولید و پرورش آبزیان از ظرفیت‌های مناسبی برخوردار است و دامپزشکی نیز همگام با توسعه این بخش، بر وضعیت بهداشتی و بیماری‌های مزارع پرورش ماهی نظارت دارد.

وی افزود: مزارع پرورش ماهی در سطح استان به صورت مستمر مورد پایش و رصد قرار می‌گیرند و خوشبختانه در چهار ماهه نخست امسال مشکل خاصی از نظر بیماری‌های آبزیان مشاهده نشده است.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات انجام شده در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد دامپزشکی در کنار سازمان جهاد کشاورزی و با همکاری دامداران، مرغداران، بهره‌برداران، فعالان حوزه آبزیان و رسانه‌ها تلاش می‌کند سلامت دام، طیور و آبزیان و در نهایت سلامت و امنیت غذایی مردم استان را تضمین کند.

اشرفی در پایان ضمن قدردانی از خبرنگاران و رسانه‌ها گفت: رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی خدمات، آموزش عمومی، فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی مردم نقش مهمی دارند و استمرار این همکاری می‌تواند به تحقق بهتر اهداف دامپزشکی و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم کمک کند.