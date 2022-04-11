فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن وارد «صنعاء» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «هانس گروندبرگ» فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن امروز جمعه به منظور دیدار با مسئولان دولت نجات ملی این کشور وارد شهر «صنعاء» شد.

بر اساس این گزارش، قرار است فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن در جریان سفر به صنعاء ضمن دیدار با سران ارشد دولت نجات ملی این کشور، درباره آتش بس ۲ ماهه با آنها گفتگو کند؛ آتش بسی که تاکنون بارها توسط سعودی‌ها نقض شده است.

این سفر درحالی انجام می‌شود که پیشتر «محمد علی الحوثی» رئیس کمیته عالی انقلاب یمن انتقاداتی را از سازمان ملل مطرح کرده بود. وی گفت: علیرغم اینکه سازمان ملل متحد حاضر به محقق ساختن مطالبات انصارالله نیست اما گروندبرگ اصرار دارد سفر به صنعاء انجام شود. این مسأله برای ما تعجب آور است.

وی ضمن انتقاد از سازمان ملل متحد، افزود: هیچیک از مطالباتی که ما پیشتر از سازمان ملل برای کاهش درد و رنج مردم یمن داشتیم، محقق نشده است. سوال ما این است که کدامیک از مطالبات مطرح شده برآورده شده اند؟