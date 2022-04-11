عملیات ضد تروریستی ارتش عراق در «موصل»/ بازداشت ۴ عنصر تکفیری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، سلسله اقدامات ضد تروریستی ارتش عراق در نقاط مختلف این کشور ادامه دارد. نیروهای عراقی عملیات جدیدی را در شهر موصل واقع در استان نینوا انجام دادند.

بر اساس این گزارش، نیروهای ارتش عراق طی عملیات مذکور موفق شدند ۴ عنصر تکفیری داعش را در موصل شناسایی و آنها را بازداشت کنند.

چندی پیش هم «طالب الموسوی»، از فرماندهان حشد شعبی در استان دیالی از آغاز عملیات گسترده این گروه مقاومتی در نقاطی از استان مذکور خبر داده بود.

الموسوی اعلام کرده بود که هدف اصلی و اساسی از عملیات مذکور پاکسازی استان دیالی از لوث بقایای تکفیریهای داعش است.