فعالیت ادارات و مدارس لرستان به روال عادی بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بنا بر پیش بینی هواشناسی و تصمیمات کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان لرستان مقرر شد، برای فردا سه شنبه مورخ ۱۴۰۱.۰۱.۲۳ فعالیت همه ادارات و مراکز آموزشی به روال عادی برگردد و مدارس به صورت حضوری برگزار شوند.

مقرر شد با توجه به اینکه آلودگی گرد و غبار به طور کامل برطرف نشده است، توصیه‌های لازم از طریق صدا و سیما و فضای مجازی به همه افراد جامعه و به‌طور ویژه سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماری‌های قلبی و عروقی و تنفسی به منظور پرهیز از تردد غیر ضرور در فضای باز و استفاده از ماسک و وسایل حفاظتی در شرایط آلودگی هوا صورت پذیرد.