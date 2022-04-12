مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر محمدمهدی اعلایی در حکمی دکتر لیلا غریب را به سمت مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین منصوب کرد.

استاندار قزوین با صدور حکمی دکتر غریب دانش آموخته ممتاز رشته مهندسی برق - مخابرات در دانشگاه‌های علم و صنعت ایران و امام خمینی قزوین است و پیش از این استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین بود.

در بخشی از حکم استاندار قزوین آمده است:

انتظار دارم برنامه محور، دانش‌مدار و حرفه‌ای با اصالت دادن به مصالح و منافع عموم مردم، نسبت به تکمیل شناخت از ظرفیت‌ها و نیازهای روستاهای استان، توسعه برنامه محور و با رویکرد سیستمی و نظام‌مند شدن توزیع بودجه، ارتقا سطح پایش و نظارت بر عملکرد دهیاریها و ارتقا شفافیت فرآیندها، توجه ویژه به اقتصاد روستا و توسعه اشتغال روستایی با رویکرد خلاقانه و کارآفرینانه و تولید روستایی، احیا تعاونی‌ها و ارتقا سطح نفوذ بیمه روستایی، توجه ویژه به آموزش و توانمندسازی و ارتقا فرهنگی روستاها، بهره‌مندی حداکثری از تلاش و توان جهادگران عزیز در کلیه امور مربوطه، هدایت صحیح تسهیلات اشتغال روستایی به اشتغال روستاییان و اصلاح فرایندهای معیوب گذشته، نظام‌مند شدن تهیه و اصلاح طرح‌های هادی روستایی و رفع زمینه‌های فساد در آن و توجه ویژه به ظرفیت‌های گردشگری روستایی در روستاهای استان اقدام نمائید.

وی از نخبگان کارآفرین استان قزوین و از فعالین توسعه روستایی است و سالهاست که برای اثرگذاری در محیط‌های روستایی و کارآفرینی و ایجاد اشتغال در روستا فعالیت می‌کند و به این دلیل به یکی از روستاهای شهر قزوین مهاجرت کرده و در روستا اقامت دارد.

پیش از این اکرم نجفی مسئولیت امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین را بر عهده داشت.