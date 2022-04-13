حق آبه خوزستان باید محفوظ بماند/ مخالف انتقال آب هستم

به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان عصر امروز چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: بحث خوزستان که مطرح شود، مسائل زیادی در اذهان شکل می‌گیرد و حتی برای معیار انتخاب استاندار نیز سؤالاتی مطرح می‌شود چون خوزستان ۴۰ درصد منابع بودجه عمومی دولت را تأمین می‌کند ولی نرخ بیکاری آن از میانگین کشور بالاتر است.

وی با تاکید بر اینکه خوزستان دارای حق آبه ای است و حق آبه استان باید محفوظ بماند و رئیس جمهور به مردم این وعده را داده است، افزود: یک سری طرح‌ها از دولت‌های پیشین برای انتقال آب از سرشاخه‌های کارون و حوزه کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری بوده است که در این دولت‌ها انتقال آب از سرشاخه‌ها صورت گرفته و حتی به استان یزد هم رسیده است.

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه در مقابل هرگونه تعدی به حق آبه خوزستان ایستاده‌ایم، بیان کرد: نمی‌توان جلوی طرح‌های قدیمی را گرفت و در این راستا یکسری طرح‌ها که نیمه‌کاره مانده بود؛ طبیعتاً با هر نوع انتقال آب که مخالف مباحث زیست محیطی از یک طرف و همچنین کاهش دهنده حق آبه خوزستان از طرفی دیگر باشد، مخالف هستیم.

وی با بیان اینکه برای زلزله اندیکا طبق مصوبات دولت یک هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان مصوب شد و تاکنون ۴۶۰ واحد در اندیکا به مرحله نهایی رسیدند، گفت: یکی دیگر از مشکلات در خوزستان بحث شبکه دفع آب‌های سطحی و فاضلاب است که به صورت مشخص در اهواز مشکلات عدیده‌ای وجود دارد که از اوایل مهر ماه سال گذشته بازسازی شبکه فاضلاب شروع شد؛ همچنین طرح اصلی فاضلاب اهواز دو ساله به اتمام می‌رسد.

خلیلیان اضافه کرد: بر اساس گزارشات اعلامی آبفا از ۲۴ نقطه ورودی فاضلاب به رودخانه کارون تا سه ماه آینده ۱۹ نقطه مسدود می‌شود و تأسیسات تصفیه فاضلاب چند شهر از جمله شرق اهواز (با ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی) در دست اقدام است که با بهره برداری آن ۱۱۲ هزار مترمکعب آب در شبانه روز تصفیه می‌شود.

استاندار خوزستان یادآور شد: تصفیه خانه شادگان در دهه فجر سال گذشته با حضور وزیر کشور به بهره برداری رسید تا از سرریز پساب فاضلاب به تالاب شادگان جلوگیری شود.

آبرسانی به ۱۲۰۰ روستای خوزستان

وی با اشاره به بحث آب شرب خوزستان اظهار کرد: پروژه غدیر ۵۲ درصد جمعیت شهری خوزستان را پوشش می‌دهد و تابستان امسال به بهره برداری می‌رسد و ظرفیت آن از ۱۳ مترمکعب به ۲۰ مترمکعب افزایش و کیفیت آب شرب استان نیز افزایش پیدا می‌کند.

استاندار خوزستان خبر داد: آبفای خوزستان در سال گذشته نیز موفق به تأمین آب برای یک هزار و ۴۰۱ روستا در استان شدند؛ همچنین آبفای خوزستان در سال آینده نیز یک هزار و ۲۰۰ روستا را تحت پوشش قرار می‌دهند.

خلیلیان با اشاره به اینکه توسعه خوزستان و کشور از هم جدا نیست بلکه در هم تنیده شده‌اند، گفت: خوزستان استانی برجسته است ولی زیرساخت‌های آن دچار مشکلاتی شده و غفلت‌های چند سال گذشته نیز بی اثر نبوده است؛ خوزستان دچار بن بست نیست و مشکلات آن مشروط بر همکاری و همیاری همگانی قابل حل خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه باید توازنی میان شرایط طبیعی خوزستان و چرخه فعالیت‌ها وجود داشته باشد، تأکید کرد: نباید افراط و تفریطی در تعطیلی‌ها صورت بگیرد، مثلاً در جریان کرونا یکسری پروتکل‌ها رعایت شدند تا شرایط عادی سازی فعالیت‌ها ایجاد شدند.

استاندار خوزستان تشریح کرد: برای هر مشکلی به جای تعطیلی باید راه حل جایگزینی پیدا کرد؛ مثلاً اگر شرایط خطرناک باشد باید تعطیل شود ولی اگر شرایط متوسط باشد، مدارس ابتدایی را تعطیل کرد و به سالمندان و کودکان توصیه شود که از خارج شدن خودداری کنند.

استخدامی ۵۰۰ نیروی بومی خوزستان

استاندار خوزستان با اشاره به تغییر فرمانداران استان بیان کرد: برخی فرمانداران نیاز به تغییر نداشتند ولی ۱۸ نفر از آنها عوض شد و چند نفر دیگر هم در روزهای آینده تغییر می‌کنند.

خلیلیان افزود: پیشنهاد تغییر مدیران کل به وزارتخانه‌ها ارائه شده و منتظر جواب هستیم چون ما صرفاً می‌توانیم پیشنهاد دهیم و خود وزرا حکم صادر می‌کنند.

با تأکید بر اینکه در خوزستان مناطق محروم و حاشیه وجود دارد و بخشی از زیرساخت‌ها دچار مشکل است ولی استان محروم نیست، خبر داد: حاشیه نشینی یکی از واقعیت‌های خوزستان است که از ۸۰۰ هزار نفر حاشیه نشین این استان ۴۰۰ نفر در اهواز هستند؛ یکسری طرح‌های محرومیت زدایی در استان اجرا شده که اثرگذار نبوده‌اند.

استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه یکسری شرکت‌ها و مؤسسات در استان فعال هستند که باید به مسئولیت‌های اجتماعی خود عمل کنند؛ جذب نیروهای بومی از جمله پیگیری‌های اساسی در این راستا است که مقرر شد تا یکی از شرکت‌های بزرگ خوزستان ۵۰۰ نفر نیروی جدید خود را از نیروی بومی جذب کند.

وی با اشاره به اینکه استخدام بومی ضابطه قانونی دارد، گفت: مالیات این شرکت‌ها در استان تهران پرداخت می‌شود که بخشنامه لزوم پرداخت آن در خوزستان صادر شده است.

وضعیت سدها بد است

خلیلیان با اشاره به تشکیل شورای راهبری با حضور شرکت‌ها و کارخانجات مستقر در خوزستان خبر داد: سعی شده تا همه منابع مسئولیت‌های اجتماعی در خوزستان شفاف شوند؛ البته در عین حال باید مشخص شود که این پروژه‌های اجرایی از سوی شرکت‌ها و کارخانجات چه میزان در توسعه استان مؤثر بوده است.

استاندار خوزستان با اشاره به کاهش بارندگی‌ها در استان‌های بالادست یادآور شد: وضعیت ذخایر سدهای خوزستان مثل پاییز مدیریت می‌شوند، هرچند وضعیت از پاییز هم بدتر است؛ بر همین اساس وزارت جهاد و نیرو کشت برنج را در خوزستان ممنوع اعلام کرد ولی کشت برنج را برای استان‌های شمالی بلامانع دانسته است.

وی گفت: کشت گندم امسال در خوزستان خوب انجام شده و بخش عمده‌ای از کشاورزان گندم را کشت کردند؛ تعیین قیمت یک هزار و ۱۵۰ تومانی برای گندم نیز کمک بسیار خوبی است تا بتوان یک میلیون و ۲۰۰ هزار تُن خرید تضمینی گندم در استان انجام شود.

خلیلیان تاکید کرد: منشأ ریزگردها کشور عراق است و یکی دیگر از علت‌ها نیز یکی از سدهای ساخته شده در کشور ترکیه است که نهرهای دجله و فرات را تحت تأثیر قرار داده است؛ سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت امور خارجه باید کارگروه بین‌المللی را در این زمینه تشکیل و موضوع را به صورت فراملی دنبال کنند.