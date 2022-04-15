به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کردلو فرماندار بعد از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از یکی مراکز صنعتی شهرستان اشتهارد اظهار کرد: با پیگیری‌های متعدد صورت گرفته برای تقویت زیرساخت‌های شبکه و تأمین برق شهرک‌های صنعتی محدوده شهرستان بر اساس ابلاغیه ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ شرکت توانیر فرآیند اجرایی شدن احداث پست ۴۰۰ به ۶۳ کیلوولت اشتهارد در دستور کار این شرکت قرار گرفت.

وی بیان کرد: این اقدام در راستای برای رفع مشکل کمبود و ضعف ولتاژ برق شهرستان بر اساس برنامه ریزی قبلی صورت می‌گیرد.

فرماندار اشتهارد تصریح کرد: زمین مورد نیاز احدات این پروژه مهم از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز اختصاص و تحویل شده است.

وی متذکر شد: امیدواریم با مشارکت خوب فی مابین دستگاه‌های ذیربط هرچه زودتر عملیات ساخت شروع و مشکلات برق واحدهای تولیدی و شهرستان در آینده نزدیک رفع شود.