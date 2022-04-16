به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پایداری سامانههای پرداخت و کارت، بهرغم اوجگیری حجم تراکنشها از لحاظ تعداد در کانالهای ورودی این شرکت اعم از پایانههای فروشگاهی، اینترنتی، موبایلی و پایانههای پرداخت الکترونیک بهای سوخت مشهود بوده است.
بنا بر این گزارش، در پیک خریدهای پایان سال و شب عید توسط عموم مردم و استفاده از انواع خدمات مربوط به دستگاههای کارتخوان (POS)، درگاههای پرداخت اینترنتی (IPG)، اپلیکیشن سکه (سامانه کیف همراه) و پایانههای پرداخت الکترونیک بهای سوخت بهپرداخت ملت، قطعی سرویس مشاهده نشده و فعالیت کلیه سرویسهای این شرکت در وضعیت پایدار بوده است.
گفتنی است؛ این موضوع، رضایتمندی بالای پذیرندگان و نیز استفادهکنندگان از انواع خدمات پرداخت الکترونیک این شرکت را به همراه داشته است.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما