نوروز اکبری فرمانده سپاه ناحیه سرپل ذهاب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یادمان عملیات غرور آفرین بازی دراز هرساله میزبان جمع کثیری از دلدادگان حوزه جهاد و شهادت در ایام سالروز این عملیات بوده است، اظهار کرد: مراسم سالروز عملیات غرور آفرین بازی دراز هرساله به عنوان افتتاحیه اردوهای راهیان نور کشوری انتخاب می‌شود.

وی ادامه داد: مراسم امسال بعد از ۲ سال که بخاطر شیوع کرونا در کشور برگزار نمی‌شد در روزهای ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه سرپل ذهاب تصریح کرد: برای تمهید مقدمات لازم برگزاری مراسم از شروع سال جدید جلسات مختلفی برگزار و کارگروه‌های مختلفی در قالب ۶ کمیته تشکیل شده است که برای اجرای مطلوب این مراسم و بهره برداری حداکثری از آن کانون متمرکزی بین مجموعه فرمانداری و سپاه ناحیه به وجود آمده است.

اکبری خاطرنشان کرد: برگزاری باشکوه مراسم با کارایی و اثربخشی کامل آن برای تمام کشور در جلسات و پیگیری‌های انجام شده به صورت جدی پیگیری می‌شود تا میزبانی شایسته برای مردم و راوی صادق برای شهدای گلگون کفن این ارتفاعات باشیم.