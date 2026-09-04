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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۴

مطیعی: فقدان سه فعال فرهنگی شاهرود ضایعه‌ای تلخ است

مطیعی: فقدان سه فعال فرهنگی شاهرود ضایعه‌ای تلخ است

سمنان- نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان در پی جان‌باختن سه فعال فرهنگی و هنری شاهرود، این حادثه را ضایعه‌ای تلخ برای جامعه فرهنگ و هنر استان دانست و به خانواده‌های آنان تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی جان‌باختن سه تن از فعالان عرصه فرهنگ و هنر شهرستان شاهرود در سانحه رانندگی، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه سمنان، با صدور پیامی این ضایعه را تسلیت گفت.

متن پیام نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان به شرح زیر است:

خبر وقوع سانحه رانندگی برای جمعی از فعالان و خادمان عرصه فرهنگ و هنر شهرستان شاهرود که به جان‌باختن این عزیزان انجامید، موجب تأثر و تألم فراوان شد.

درگذشت آقای مصطفی واحدی، رئیس فقید حوزه هنری انقلاب اسلامی شاهرود و از طلاب و عناصر جهادگر آن شهرستان که در هر سنگری که انقلاب به آن نیاز داشت حضور می‌یافت، به همراه آقای محمد عبادیانی و خانم مریم‌السادات میرحسینی، از هنرمندان متعهد حوزه هنری، ضایعه‌ای تلخ برای جامعه فرهنگ و هنر استان سمنان، به‌ویژه اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان شاهرود به شمار می‌رود.

اینجانب این مصیبت را به خانواده‌های محترم و داغدار این عزیزان، همکاران و دوستان آنان و عموم اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان شاهرود تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای جان‌باختگان، رحمت و مغفرت واسعه و برای بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

کد مطلب 6936885

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