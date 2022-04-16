تمرین پرسپولیس با صحبت های یحیی گل محمدی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان پایتخت تمرین امروز را بعد از تعطیلات پنج روزه تمرینات، از ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه شهید کاظمی آغاز کردند.

* پیش از آغاز تمرین، یحیی گل‌محمدی دقایقی برای بازیکنان به صحبت پرداخت.

* سپس بازیکنان در قالب چند گروه، به کار با توپ پرداخته و با چالش‌های مختلف، فضای شادی را همراه با کری‌خوانی در هوایی بهاری ایجاد کردند.

* تمرین با گرم کردن بدن‌ها زیر نظر مربی بدنساز تیم آغاز شد. سپس در قالب سه گروه به بازی راندو پرداختند و در قسمت بعدی هم فوتبال درون تیمی در دستور کار قرار گرفت.

* تمرین امروز به مدت ۸۰ دقیقه به طول انجامید و بازیکنان بدون مشکل در اختیار کادر فنی بودند.

* تنها غایب تمرین قرمزپوشان، وحید امیری بود که کماکان زیر نظر کادر پزشکی تیم، برنامه‌های اختصاصی خود را انجام می‌دهد.