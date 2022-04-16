مراسم شب قدر با رعایت پروتکل های بهداشتی در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی مهاجر شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: امسال آیین شب قدر در اماکن مسقف، در شهرهای با وضعیت قرمز، با ۳۰ درصد ظرفیت، در شهرهای نارنجی با ۵۰ درصد ظرفیت، در شهرهای زرد با ۷۰ درصد ظرفیت و همگی در مدت ۹۰ دقیقه و در شهرهای آبی با رعایت فاصله و استفاده از ماسک مراسم برگزار خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان افزود: در اماکن غیرمسقف و فضای باز، محدودیت ظرفیت وجود نداشته اما استفاده از ماسک و رعایت فاصله الزامی است.

طبق گفته وی نماز عید فطر هم با همین شرایط برگزار می شود.

مهاجر همچنین بیان کرد که راهپیمایی روز قدس هم پس از دو سال وقفه، برگزار خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اگر واحدهای صنفی تا پایان فروردین نسبت به تکمیل واکسیناسیون و نصب QR کد اقدام نکنند، آن واحد صنفی از ابتدای اردیبهشت ماه پلمب خواهد شد.

وی عنوان کرد: انجام واکسیناسیون در مدارس ممنوع است و باید نسبت به اقناع و تشویق خانواده ها به تزریق واکسن اقدام شود.