سپاهان از صعود آسیا ناامید نباشد/ کلید قهرمانی استقلال در یک بازی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان که شروع خوبی در لیگ قهرمانان آسیا داشت و گام نخست را با پیروزی برابر قاطع برابر پاختاکور محکم برداشت، با ۲ شکست مقابل الدحیل و التعاون دور رفت مرحله گروهی این مسابقات را پشت سر گذاشت تا با ۳ امتیاز در انتهای جدول گروه چهارم مسابقات حضور داشته باشد.

اصغر طالب نسب بازیکن پیشین این باشگاه و کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اینکه کار برای صعود سپاهان به مرحله بعدی دشوار شده، اما طلایی پوشان نباید نسبت به این موضوع ناامید باشند. هنوز ۳ بازی دست نخورده و ۹ امتیاز پیش روی این تیم است که امکان صعود را برای آنها فراهم می‌کند.

هافبک پیشین سپاهان بیان داشت: اگر واقع بین باشیم باید گفت شکست سپاهان مقابل التعاون متاثر از اشتباهات بزرگ داوری بود که ضرر آن متوجه تیم ما شد که اگر نبود این اشتباهات دواری، قطعاً نتیجه‌ای به جز این شکست رقم می‌خورد. مقابل الدحیل هم در حالی با حداقل نتیجه شکست خوردیم که کاملاً بر این بازی تسلط داشتیم و یک اتفاق باعث این شکست تلخ شد. حوادث تاثیر گذار این دو بازی نشان می‌دهد سپاهان ظرفیت پیروزی بر این دو تیم را در بازی‌های دور برگشت دارد و می‌تواند با جبران این دو شکست، از گروه مقدماتی صعود کند.

وی اضافه کرد: سپاهانی‌ها حق ناامیدی ندارند و باید تا آخرین لحظه برای صعود تلاش کنند. با بازیکنان خوبی که سپاهان دارد، جبران نتیجه مقابل التعاون و الدحیل کاملاً محتمل است.

طالب نسب در خصوص ادامه مسابقات لیگ برتر و شرایط استقلال در این مسابقات اظهار داشت: آبی پوشان با شرایطی که در این فصل برای خودشان ایجاد کردند چاره‌ای جز قهرمانی ندارند و باید گفت آنها محکوم به قهرمانی هستند.

کارشناس فوتبال تصریح کرد: شاگردان مجیدی ۶ بازی دشوار و سنگین پیش رو دارند که برای قهرمانی به همه امتیازات این بازی‌ها نیاز دارند. اما در این ۶ بازی قطعاً دیدار آنها با سپاهان شرایط دیگری دارد.

پیشکسوت آبی پوشان تاکید کرد: سپاهانی‌ها بعد از تجربه حضور در لیگ قهرمانان آسیا شرایط بسیار بهتری هم خواهند داشت و آنها به راحتی در اصفهان به آبی پوشان امتیاز نمی‌دهند. با این وجود به نظر من اگر استقلال بتواند سپاهان را شکست دهد تا ۹۰ درصد قهرمانی‌اش را در این فصل قطعی می‌کند و حتی اگر تنها در این بازی شکست نخورد، باز هم تاحدود زیادی به قهرمانی نزدیک می‌شود.

طالب نسب تاکید کرد: استقلال ظرفیت قهرمانی در این فصل را دارد، منوط به اینکه یکسری تصمیمات عجیب فنی که در بازی مقابل پیکان و نساجی را شاهد بودیم، در ادامه لیگ اتفاق نیفتد. تصمیماتی مثل تغییر سیستم، تغییر شرح وظایفت و تغییر نفرات. مجیدی برای آنکه تیمش را در این فصل قهرمان کند کافی است تمرکزش را حفظ کرده و تیمش را با همان نفرات و همان و با همان سیستمی که به آن عادت کرده راهی میدان کند.