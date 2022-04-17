 سرپرست جدید هلال احمر خوزستان معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که پیش از ظهر امروز یکشنبه برگزار شد از تلاش های هشت ساله علی خدادادی تقدیر و وحید شعبانی به عنوان سرپرست جدید سازمان هلال احمر استان خوزستان معرفی شد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر خوزستان در این آیین گفت: استان خوزستان در هشت سال گذشته بحران‌های متعددی از جمله سیل سال ۹۸ و زلزله اندیکا را پشت سر گذاشت.

حجت الاسلام محمد انصاری با بیان اینکه امید است هر مدیری که بر سر کار می‌آید زیر چتر انقلاب اسلامی، ارزش‌های خون شهدا را حفظ کند و به مردم خدمتر کند ابراز امیدواری کرد: جمعیت هلال احمر خوزستان در دوره مدیریت جدید نیز شاهد اقدمات ارزشمندی به مردم خوزستان باشد.

معاون امور عمرانی استاندار خوزستان نیز گفت: سیل سال ۹۸ و زلزله اندیکا از سخت‌ترین و مهم‌ترین حوادث استان خوزستان در هشت سال گذشته بوده است.

محمد خانچی افزود: باید قدر فرصت‌ها را بدانیم و هر مدیری باید در بازه زمانی مدیریت خود منشاء خیر و برکت برای مردم باشد.

معاون امور عمرانی استاندار خوزستان با اشاره به اینکه فعالیت امدادگران هلال احمر خوزستان در نوروز امسال بسیار ستودنی بود، اظهار کرد: امسال شاهد حضور آمار بالایی از مسافران و کاروان‌های راهیان نور بعد از دو سال تعطیلی به دلیل کرونا در خوزستان بودیم که هلال احمر خوزستان در خدمت رسانی به مسافران خوش درخشید.