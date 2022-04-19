به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کمک به بیماران و توسعه نظام درمانی کشور از جمله اهدافی است که زیست بوم فناوری و نوآوری دنبال میکند.
عرصهای استراتژیک که در دنیا به عنوان صنعتی مهم و حیاتی از آن یاد میشود و کشورها در تلاش برای توسعه فناورانه آن و قطع وابستگیهای خود به بازار جهانی این محصولات هستند. داروهایی که التیام بخش درد مردم هستند و سطح سلامت جامعه را ارتقا میدهند. این محصولات در دو حوزه شیمیایی و گیاهی تولید میشوند.
یعنی داروهایی با ماده اولیه شیمیایی که این روزها بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند و داروهای گیاهی که قدمتی به بلندای تاریخ دارند و متأسفانه چند سالی است به دلیل برخی بی توجهیها در حلقه فراموشی قرار گرفته اند. البته این صنعت کهن و کم عارضه ایرانی چند سالی است که به مدد زیست بوم فناوری و نوآوری در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته و با حمایت از بازیگران این حوزه مانند شرکتهای دانش بنیان و خلاق، گرمی بازار خود را بازیافته است.
به طور مثال با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و توسط یک شرکت دانش بنیان «کرم الیو و هانی» بدون ترکیبات شیمیایی و با اثری مثبت در روند بهبود زخمهای دیابتی تولید شده است. محصولی پرکاربرد که این روزها با شیوع بالای بیماری دیابت، بسیار حیاتی و نجات بخش است.
زخمهای دیابتی از عوارض رایج دیابت هستند که در این زخمها روند درمان به طور طبیعی صورت نمیگیرد و معمولاً گانگرن ایجاد شده و بافت نکروز شده روز به روز بیشتر ملتهب و بر میزان عفونت آن افزوده میشود. بسیاری از داروهای شیمیایی مورد استفاده برای درمان زخمهای دیابتی به دلیل هزینه بالا مقرون به صرفه نیستند که این امر در خصوص محصول فوق صدق نمیکند.
این محصولات علاوه بر کمک به ترمیم زخمهای دیابتی از قطع عضو نکروز شده جلوگیری میکند. این کرم دارای خاصیت ضد میکروبی، ضد التهابی، آنتی اکسیدانی، فعال کننده سیستم ایمنی و ترمیم کنندگی قوی است.
عسل موجود در این محصول در تماس با رطوبت بدن با آزاد سازی نوعی آنزیم بدون ایجاد آسیب بافتی موجب از بین بردن باکتریها و دیگر عوامل عفونی کننده زخم میشود و در ادامه با جذب مایعات و رساندن مواد مغذی به سلولهای منطقه آسیب دیده موجب تسریع رشد سلولی شده و با کمک روغن زیتون موجود در محصول از خشکی موضع ممانعت میکند.
همچنین عسل و روغن زیتون با خاصیت ضد التهابی و آنتی اکسیدانی خود از شدت ورم کاسته و رادیکالهای آزاد را خنثی میکنند. خاصیت اسموتیک عسل باعث به وجود آمدن یک لایه محافظ بین بافتها و بانداژ شده که از ایجاد درد و آسیب مجدد سلولهای جدید جلوگیری میکند.
از سوی دیگر این کرم در درمان زخم بستر نیز مؤثر است. اکثر این زخمها میل به مزمن شدن دارند و با توجه به اهمیت موضوع و نیز وقت و هزینه زیادی که برای این مسئله در نظر گرفته میشود استفاده از یک پانسمان مناسب بسیار حائز اهمیت است. این کرم یک پانسمان مناسب برای بهبود زخمهای بستر است. این کرم علاوه بر فراهم کردن یک محیط مرطوب و رساندن مواد مغذی به سلولها، فرایند ترمیم زخم و رشد سلولی را تسریع کرده، ترشحات زخم را جذب میکند و درد بیمار را تسکین میدهد.
این محصول حاوی انواع ویتامینهای E-C-B۶-B۲-A، ترکیبات آنتی اکسیدانی، آنتی بیوتیک های طبیعی و مقادیر زیادی اسید چرب غیر اشباع است و به علت دارا بودن مرطوب کنندههای طبیعی با ایجاد یک لایه محافظ بین بافت و بانداژ علاوه بر جلوگیری از خشکی موضع و آسان کردن تبادل هوا در ناحیه زخم از ایجاد درد و آسیب مجدد به سلولهای جدید در هنگام جابجایی جلوگیری میکند.
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