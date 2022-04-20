بسته شدن مسجدالاقصی به روی شهرک نشینان تا پایان ماه رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری العالم به نقل از رسانه‌های عبری از تصمیم رژیم صهیونیستی برای بستن صحن‌های مسجدالاقصی به روی شهرک نشینان از روز جمعه تا پایان ماه رمضان خبر داد.

بر اساس این گزارش، رسانه‌های صهیونیست اعلام کردند که پلیس این رژیم تصمیم گرفته است از روز جمعه تا پایان ماه مبارک رمضان صحن‌های مسجدالاقصی را به روی یهودیان و شهرک نشینان ببندد.

گفتنی است که از روز جمعه گذشته و درپی یورش نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی تنش‌ها بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها تشدید شده است.

این در حالی است که گروه‌های مقاومت فلسطین درباره هرگونه تعرض و تعدی به مسجدالاقصی از سوی شهرک نشینان و نظامیان صهیونیست هشدار داده اند.