نقش روز قدس در تقویت مقاومت ومقابله با تفکر سازشکارانه با تل آویو

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: مساله فلسطین و حضور رژیم اشغالگر قدس یکی از مهمترین مسائل مطرح در جهان به شمار میرود و بیش از هفت دهه است که رژیم صهیونیستی مشکلات بسیاری برای جهان اسلام و به ویژه مردم فلسطین ایجاد کرده است اما حمایت و پشتیبانی کشورهای غربی و عدم اتحاد در میان مسلمان درباره این موضوع مانعی جدی برای بیرون کردن رژیم صهیونیستی از فلسطین بوده است.
از دهه دوم سده بیستم میلادی به ویژه بعد از صدور اعلامیه بالفور، یهودیان از سراسر اروپا شروع به مهاجرت به سرزمین فلسطین کردند و با پشتیبانی کشورهای غربی توانستند مردم فلسطین را از خانهوکاشانه خودشان بیرون کنند و در نهایت توانستند در ۱۹۴۸ میلادی رژیم جعلی را برپا کنند.
امام خمینی (ره) در حرکتی هوشمندانه، آخرین جمعهی ماه رمضان را روز قدس اعلام فرمودند که موجب گسترش فرهنگ صهیونیسم ستیزی به شکل جهانی گردید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۸ در حرکتی هوشمندانه، آخرین جمعهی ماه رمضان را روز قدس اعلام فرمودند که موجب گسترش فرهنگ صهیونیسم ستیزی به شکل جهانی گردید و این روز نقطه آغازی بر نگارش مقالات، کتابها و آثار هنری و برگزاری نشستها، کنگرهها و اجتماعات متعدد مردمی در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی و افشاگری جنایات وحشیانهای شد که صهیونیسم جهانی به دور از چشم جهانیان سالها مرتکب آنها میشد.
روز قدس جلوهای از همراهی مردم جهان با فلسطین است، روزی که هر سال و هر سال در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به گسترش فرهنگ مقاومت و انتفاضه در بین افکار عمومی ملتهای مسلمان و برملا کردن هرچه بیشتر ماهیت رژیم جعلی جنایتکار و کودک کش صهیونیستی در افکار عمومی جهان تبدیل میشود.
در چنین روزی ملتهای دنیا به ویژه مردم ایران اسلامی با راهپیماییهای گسترده خود هرچه بیشتر ماهیت رژیم جعلی جنایتکار و کودک کش صهیونیستی را برملا کرده و نشان دادهاند که «فلسطین» هنوز در وجدان انسانهای آزاد زنده است.
روز جهانی قدس موجب تقویت مقاومت و آزادسازی سرزمینهای فلسطین اشغالی است آثار بسیار گستردهای در جهان اسلام دارد لذا رژیم صهیونیستی از این موضوع به شدت نگران است روز جهانی قدس موجب تقویت مقاومت و آزادسازی سرزمینهای فلسطین اشغالی است آثار بسیار گستردهای در جهان اسلام دارد لذا رژیم صهیونیستی از این موضوع به شدت نگران است.
رژیم صهیونیستی هیچگاه خواستار بازگشت ملت فلسطین به سرزمینهای اشغالی خود نیست به همین دلیل مذاکرات سازش هیچگاه موفق نبوده است و قواعد بازی به هیچ وجه رعایت نمیشود. جنایتهای سران صهیونیست و اقدامات نژادپرستانه آنها در برخورد با ملتهای مسلمان منطقه به ویژه ملت فلسطین بر احدی پوشیده نیست.
رژیمهای دست نشانده و خائن عرب در خلیجفارس با پذیرفتن «معامله قرن» روابط خود را با رژیم صهیونیستی عادی کردند و سفارتخانههای بحرین و امارات در رژیم صهیونیستی دایر شده است.
روند عادی سازی روابط میان رژیم صهیونیستی و کشورهای عرب منطقه خاورمیانه، از سال ۲۰۰۹ و با آغاز نخست وزیری «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر سابق این رژیم، وارد فصل جدیدی شد. تلاشهای تل آویو برای نیل به هدف صلح با کشورهای منطقه، ادامه یافت تا در نهایت در سال ۲۰۲۰ نتیجه داد و توافق صلح میان رژیم صهیونیستی، امارات و بحرین، دو کشور عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس به امضا رسید.
با گذشت مدتی از امضای توافقات موسوم به آبراهام میان چهار کشور عربی امارات، بحرین سودان و مغرب با رژیم صهیونیستی به نظر میرسد که برنده این توافقات تاکنون تل آویو بوده است زیرا کشورهای سازشکار بازارها و مرزهای خود را به سوی کالاها و محصولات اشغالگران گشودهاند.
چنین دستاوردی برای تل آویو در حالی حاصل شد که از سال ۲۰۰۲ ابتکار صلح عربی که توسط عربستان سعودی در نشست سران عرب در بیروت ارائه شده بود، توفیقی به دست نیاورده بود.
بر اساس ابتکاری که عربستان ارائه داده بود و دیگر کشورها نیز آن را پذیرفته بودند، رژیم صهیونیستی باید تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی به پایتختی بیتالمقدس شرقی را به رسمیت میشناخت، به آوارگان فلسطینی اجازه بازگشت به سرزمینشان را میداد و به مرزهای قبل از ۱۹۶۷ باز میگشت و به این ترتیب به قانون صلح در برابر زمین پایبند میبود و در مقابل، کشورهای عرب منطقه نیز رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخته و روابط خود را با این کشور در تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی، امنیتی و به صورت علنی برقرار کرده و گسترش میدادند، اما آنچه تل آویو توانست به آن دست یابد، نه صلح در برابر زمین، بلکه صلح در برابر صلح بود!
آنچه که میتوان گفت این است که اوضاع و گرمی روابط میان کشورهای سازشکار و اشغالگران طی سالهای آتی به همین منوال نخواهد ماند به ویژه در سایه شکستهای میدانی رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری به دست گروههای مقاومت و حالت ضعف شتابزده محافل نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی به سبب ضربات دردناک و اخیر مقاومت اوضاع و گرمی روابط میان کشورهای سازشکار و اشغالگران طی سالهای آتی به همین منوال نخواهد ماند به ویژه در سایه شکستهای میدانی رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری به دست گروههای مقاومت و حالت ضعف شتابزده محافل نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی به سبب ضربات دردناک و اخیر مقاومت.
نگرش کشورهای سازشکار در زمینه روی آوردن به سوی صهیونیستها را شاید بتوان در این راستا تعریف کرد که آنها طبق گمانه زنی اشتباه خود، تصور میکنند که فلسطینیها تسلیم شده و اوضاع به نفع تل آویو است اما جنگ اخیر غزه در دفاع از قدس که طی آن گروههای مقاومت بیش از ۴۲۰۰ موشک به عمق رژیم صهیونیستی شلیک کرد و نیز موفقیت ۶ اسیر فلسطینی در فرار از زندان جلبوع و شکستن هیبت امنیتی رژیم صهیونیستی و تحولات دیگر از جمله تشدید عملیاتهای شهادت طلبانه علیه رژیم صهیونیستی، همگی گواهی بر این است که آیندهای برای رژیم صهیونیستی و سازشکاران با آن قابل تصور نخواهد بود.
نکتهای که نباید از نظر دور نگه داشت این است که ملتها فراموش نمیکنند و خیانت سازشکاران را نخواهند بخشید.
اگر سازشکاران گمان میکنند که رژیم صهیونیستی میتواند از آنها حفاظت کند و برای آنها امنیت و ثبات به ارمغان بیاورد سخت در اشتباه هستند زیرا رژیم صهیونیستی توان حمایت از خودش را هم ندارد. روز قدس خاری در چشم سازشکاران است. امام راحل، نور امید به دل مظلومان فلسطینی تاباند و میلیونها انسان آواره و مبارز را برای مقابله عملی با توطئههای رژیم اشغالگر قدس و آمریکای جهانخوار مصممتر و استوارتر کرد و امروز شاهد ثمره این مقاومت و مبارزه و تعمیق آن در جهان اسلام هستیم؛ چرا که خط مقاومت، جهاد و پایداری مقابل رژیم اشغالگر قدس پر قدرتتر از همیشه در برابر سازشکاران و تفرقه افکنان ایستاده است.
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