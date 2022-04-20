خبرگزاری مه ر؛ گروه مجله – جواد شیخ الاسلامی: مقلوبه یک غذای عادی نیست؛ این غذایی است که اسرائیلی‌ها از آن می‌ترسند! شاید سربازان اسرائیلی این شب‌ها وقتی که به خواب می‌روند کابوس غذای مقلوبه را می‌بینند که زنان فلسطینی هرشب در مسجدالاقصی و اطراف آن سفره‌اش را پهن می‌کنند. مقلوبه یک نوع ته‌چین است که در تمام کشورهای عربی اما به روش مختلف با مواد مرغ، گوشت یا سبزیجات درست می‌شود. نکته جالب در پخت و استفاده از این غذا این است که وقتی غذا پخته می‌شود، برای استفاده از آن غذا را از داخل قابلمه به روی یک سینی یا بشقاب بزرگ برمی‌گردانند. حالا همین اتفاق، یعنی برگرداندن غذا روی ظرفی دیگر، باعث شده این غذا در فلسطین اشغالی تبدیل به نماد پیروزی قدس و واژگون شدن سلطه دشمنان قدس شود.

برگرداندن قابلمه‌ها (به عنوان بخشی از فرآیند طبخ این غذا) برای این رژیم غاصب پیامی مهم دارد و به آنها یادآوری می‌کند که مثل قابلمه مقلوبه محکوم به واژگونی هستند! پخت این غذا در سال‌های اخیر بیشتر شده و زنان فلسطینی هرسال آن را با جدیت بیشتر انجام می‌دهند. حالا غذایی که پیش از این تنها یک غذای معمولی بود، به یکی از راه‌های مبارزه با اشغالگری اسرائیل تبدیل شده است.

دسامبر ٢٠١٧ بود که ترامپ اعلام کرد قدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسد. همان روز مرابطات، یعنی زنانی که خودشان را خادم قدس و آرمانهای فلسطین می‌دانند، با قابلمه‌های مقلوبه به محوطه مسجدالاقصی آمدند و با برگداندن غذا جواب ترامپ را دادند. حالا صهیونیست‌ها هم روی برگرداندن قابلمه مقلوبه حساسیت نشان می‌دهند و به خوبی پیام و فلسفه این کار را درک کرده‌اند. آن‌ها حتی خانم هنادی حلوانی، یکی از اعضای مرابطات مسجدالاقصی را، به همین خاطر دزدیدند یا خانم خدیجه خوبص مدت‌ها است به خاطر همین نوع مبارزه مدنی و زنانه در زندان به سر می‌برد. مقلوبه تنها مزه غذا نمی‌دهد، بلکه بیشتر از غذا مزه مبارزه و دفاع از وطن را به دهان دیگران می‌چشاند.

حالا دو سال است که پخت غذای مقلوبه از مرزهای فلسطین اشغالی فراتر رفته و در ایران هم به نیت مبارزه با اسرائیل و نشانه‌ای از همبستگی زنان ایرانی با زنان فلسطینی پخته می‌شود. با «امیرحسن قربانی» فعال حوزه فلسطین درباره پویش پخت مقلوبه صحبت کردیم.

غذای مقلوبه تبدیل به نماد سرنگونی اسرائیل شده است

زنان فلسطینی قبلاً به صورت آزادانه‌تر در صحن مسجد می‌نشستند، سفره پهن می‌کردند و مقلوبه را بساط می‌کردند ولی در یکی دو سال اخیر به خاطر محدودیت‌هایی که رژیم صهیونیستی علیه این زنان و پخت و خوردن مقلوبه اعمال کرده، زنان فلسطینی مجبور هستند سفره‌شان را پشت یکی از درهای مسجد برپا کنند. به زنانی که در طول سال و نیز ماه رمضان این سفره‌ها را پهن می‌کنند «المرابطات» می‌گویند که نام‌شان از آیه «یا ایها الذین آمنوا، اصبروا و صابروا و رابطوا» گرفته شده است. سعی این زنان این است که با حضور در مسجدالاقصی اخبار قدس را به سراسر دنیا مخابره کنند. یکی از کارهایی که آنها انجام می‌دهند پخت همین غذای مقلوبه است. بنابراین یکی از راه‌های مبارزه زنان فلسطینی در ماه مبارک رمضان پختن غذای مقلوبه است.

پخت مقلوبه، یک مبارزه زنانه است

همانطور که ما در انقلاب اسلامی خودمان یک سری نماد داشتیم و داریم، یکی از نمادهای مردم فلسطین هم پخت غذای مقلوبه است. زنان فلسطین پخت مقلوبه را به عنوان نمادی برای وطن‌دوستی و مبارزه با اسرائیل حفظ کرده‌اند و آن را ادامه می‌دهند. این کار نشان می‌دهد مبارزه با اسرائیل لزوماً در میدان جنگ نیست، بلکه همین غذا پختن و زندگی کردن و ارتباطات زنانه هم می‌تواند مبارزه‌ای هوشمندانه و زنانه با هیمنه پوشالی اسرائیل باشد. به همین دلیل است که اسرائیلی‌ها با این کار و با زنانی که مقلوبه می‌پزند، مشکل دارند. خوشبختانه کار زنان فلسطینی بدون نتیجه هم نبوده و حالا این زنان ارتباطات خوبی با رسانه‌ها و گروه‌های ضد اسرائیلی در کشورهای مختلف دارند. در فضایی که اسرائیل گمان می‌کرد می‌تواند با محدودیت‌ها از پخش اخبار مسجدالاقصی جلوگیری کند، این زنان با هوشمندی خودشان این نقص را پر کرده‌اند و سال‌ها اخبار را به همین شیوه به بیرون منتقل می‌کردند.

پویش پخت مقلوبه توسط زنان ایرانی

پارسال وقتی که روز قدس به خاطر شرایط کرونایی تعطیل شد، به نظر ما رسید که از فضای مجازی استفاده کنیم و درباره فلسطین و مسجدالاقصی از ظرفیت فضای مجازی استفاده کنیم. این بود که نشستیم به جستجو و فکر کردن. طی همین جستجوها بود که با غذاهای فلسطینی و غذای مقلوبه آشنا شدیم. ضمناً متوجه شدیم که یک خانم مشهدی به صورت خودجوش مقلوبه درست کرده بودند و در حرم امام رضا (ع) سفره پهن کرده بودند و با فیلم گرفتن از صحنه برگرداندن غذا آن را در صفحه خودشان منتشر کرده بودند. اینجا بود که با هم‌فکری دوستان به این نتیجه رسیدیم که باید پخت غذای مقلوبه را تبدیل به یک پویش جمعی کنیم و از خانواده‌ها و زنان ایرانی بخواهیم که آنها هم به پویش پخت غذای مقلوبه و انتشار فیلم برگرداندن غذا بپیوندند. این کار را در شهر خودمان طالخونچه اصفهان شروع کردیم و کم کم دیگران هم به این کار پیوستند. وقتی دیدیم در شهرهای مختلف از این حرکت استقبال شد، صفحه‌ای مختص این پویش ایجاد کردیم و فیلم پخت غذا در خانواده‌های ایرانی را در آن قرار دادیم. حالا دو سال است که ما پویش پخت مقلوبه راه انداخته‌ایم و از زنان ایرانی می‌خواهیم در پختن و برگرداندن مقبوله با زنان فلسطینی همراهی کنند و فیلم استفاده از غذا را در صفحه خودشان منتشر کنند و برای ما ارسال کنند. البته در ایران خیلی‌ها دستور کامل مقلوبه را رعایت نکردند و آنطور که ذائقه خودشان بود آن را درست کردند، ولی نفس کار همین بود که در این کار مشارکت کنند. نکته اصلی در این غذا و انواع مشابه آن این است که برای استفاده از آن ظرف غذا را برمی‌گردانند. همین اتفاق باعث شده که مقلوبه در سال‌های اخیر با نیت سرنگون شدن رژیم اشغالگر بیشتر پخته شود و صحنه برگرداندن این غذاها در مسجدالاقصی و دیگر کشورها تبدیل به یک کنش سیاسی شود.

مقلوبه باعث پیوند و نزدیکی بیشتر زنان ایرانی و فلسطینی شده است

پختن غذا در خانواده‌ها باعث شد همه اهالی خانواده درگیر این کار شوند. همچنین بچه‌ها در کنار مادرشان این کار را انجام دادند و درباره فلسطین بپرسند و بیاموزند. نفس این کار باعث می‌شود که بچه‌ها و خانواده‌ها از دریچه دیگری با مبارزه مردم فلسطین با اسرائیل آشنا شوند. پارسال حدود ۴۰۰ کلیپ از خانواده‌ها به ما رسید که همه آنها را در صفحه پویش منتشر کردیم. امسال هم همین پویش را ادامه داده‌ایم. البته برنامه داریم که در این صفحه کارهای نو و تازه‌ای درباره فلسطین انجام بدهیم که بیشتر از این خانواده‌ها را با موضوع فلسطین درگیر کند. مثلاً بنا داریم امسال پویشی راه بیندازیم که در آن بچه‌های زیر ۱۵ سال برای بچه‌های فلسطینی نقاشی بکشند. فکر می‌کنیم این نوع کارهای مردمی تأثیر خوبی دارد که هم بچه‌ها را با موضوع فلسطین و اشغالگری اسرائیل آشنا می‌کند و هم بین دو ملت پیوند بیشتری برقرار کند. متأسفانه در سال‌های اخیر فعالیت‌های زیادی توسط دشمنان انجام شده تا در ذهن مردم فلسطین تصور غلط و بدی درباره ایرانیان جا بیندازند. وقتی چنین کارهای مردمی انجام شود، باعث می‌شود که این تبلیغات دروغین هم خنثی شوند که خوشبختانه تا حدودی توانسته‌ایم این کار را انجام بدهیم. خود من در این مدت بازخوردهایی از مردم فلسطین داشته‌ام که از مردم ایران و زنان ایرانی تشکر کرده‌اند و اظهار محبت کرده‌اند. حضرت امام (ره) فرمودند اگر تمام مسلمین نفری یک سطل آب روی اسرائیل بریزند، اسرائیل را آب خواهد برد. ما معتقدیم امروز هم می‌توان با همین کارهای کوچک اتفاقات بزرگی را رقم زد. من از تمام مردم خوب‌مان دعوت می‌کنم به کمک ما بیایند و در این پویش حضور پیدا کنند. انشاالله بتوانیم این کار را با قدرت انجام بدهیم و نشان بدهیم مردم ایران هیچوقت با ظلم و اشغالگری کنار نخواهند آمد.