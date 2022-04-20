به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامههای شبهای قدر در حرم مطهر شاه چراغ (ع) از ساعت ۲۲ و۳۰ دقیقه در شبستان امام خمینی (ره) با قرائت دعای جوشن کبیر آغاز و در ادامه، از ساعت ۳۰ دقیقه بامداد، دعای ابوحمزه ثمالی قرائت خواهد شد. از ساعت ۱ و ۴۵ دقیقه سخنرانی مذهبی و از ساعت ۲ و ۲۵ دقیقه تا ۳ بامداد، مراسم قرائت دعای قرآن برگزار میشود.
۳۱ فروردین ۱۴۰۱ در شب ۱۹ ماه مبارک رمضان، دعای جوشن کبیر توسط سید عباس انجوی و دعای ابوحمزه ثمالی با نوای حاج کاظم محمدی قرائت میشود. در ادامه حجت الاسلام و المسلمین بینا زاده، ضمن سخنرانی، دعای قرآن را قرائت خواهد کرد.
جمعه ۲ اردیبهشت ماه، در شب ۲۱ رمضان که مصادف با شب شهادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام است، حاج مهدی سروری و حاج سعید خائف پناه دعای جوشن کبیر و حاج کاظم محمدی دعای ابوحمزه ثمالی را قرائت میکنند در ادامه آیت الله دژکام نماینده، ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز پیرامون فضائل و مناقب مولای متقیان به ایراد سخن خواهد پرداخت و پس از آن، دعای قرآن توسط ایشان، قرائت میشود.
۴ اردیبهشت ماه، همزمان با شب ۲۳ ماه مبارک، مراسم ترتیل خوانی سورههای مبارکه روم، عنکبوت و دخان از ساعت ۲۱ و ۴۵ دقیقه تا ۲۲ و ۳۰ دقیقه با نوای برادر مهدی کشاورز برگزار میشود.
در ادامه دعای جوشن کبیر توسط حاج خلیل نگهبان و دعای ابوحمزه ثمالی با نوای حاج کاظم محمدی قرائت میشود. سپس حجت الاسلام و المسلمین سید مظاهر حسینی، ضمن سخنرانی، دعای قرآن را قرائت خواهد کرد.
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