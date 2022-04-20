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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۲:۳۱

اعلام ویژه برنامه‌های حرم شاهچراغ (ع) در شب‌های قدر

اعلام ویژه برنامه‌های حرم شاهچراغ (ع) در شب‌های قدر

شیراز - همزمان با شب‌های پرفضیلت قدر، ویژه برنامه‌های مختلفی در حرم مطهر حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ علیه السلام برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه‌های شب‌های قدر در حرم مطهر شاه چراغ (ع) از ساعت ۲۲ و۳۰ دقیقه در شبستان امام خمینی (ره) با قرائت دعای جوشن کبیر آغاز و در ادامه، از ساعت ۳۰ دقیقه بامداد، دعای ابوحمزه ثمالی قرائت خواهد شد. از ساعت ۱ و ۴۵ دقیقه سخنرانی مذهبی و از ساعت ۲ و ۲۵ دقیقه تا ۳ بامداد، مراسم قرائت دعای قرآن برگزار می‌شود.

۳۱ فروردین ۱۴۰۱ در شب ۱۹ ماه مبارک رمضان، دعای جوشن کبیر توسط سید عباس انجوی و دعای ابوحمزه ثمالی با نوای حاج کاظم محمدی قرائت می‌شود. در ادامه حجت الاسلام و المسلمین بینا زاده، ضمن سخنرانی، دعای قرآن را قرائت خواهد کرد.

جمعه ۲ اردیبهشت ماه، در شب ۲۱ رمضان که مصادف با شب شهادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام است، حاج مهدی سروری و حاج سعید خائف پناه دعای جوشن کبیر و حاج کاظم محمدی دعای ابوحمزه ثمالی را قرائت می‌کنند در ادامه آیت الله دژکام نماینده، ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز پیرامون فضائل و مناقب مولای متقیان به ایراد سخن خواهد پرداخت و پس از آن، دعای قرآن توسط ایشان، قرائت می‌شود.

۴ اردیبهشت ماه، همزمان با شب ۲۳ ماه مبارک، مراسم ترتیل خوانی سوره‌های مبارکه روم، عنکبوت و دخان از ساعت ۲۱ و ۴۵ دقیقه تا ۲۲ و ۳۰ دقیقه با نوای برادر مهدی کشاورز برگزار می‌شود.

در ادامه دعای جوشن کبیر توسط حاج خلیل نگهبان و دعای ابوحمزه ثمالی با نوای حاج کاظم محمدی قرائت می‌شود. سپس حجت الاسلام و المسلمین سید مظاهر حسینی، ضمن سخنرانی، دعای قرآن را قرائت خواهد کرد.

کد مطلب 5471600

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