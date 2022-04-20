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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۲:۵۵

مسئول واحد پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

جوان کرمانی به سه بیمار جان دوباره بخشید

جوان کرمانی به سه بیمار جان دوباره بخشید

کرمان - مسئول واحد پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی کرمان از پیوند عضو به سه بیمار در کرمان خبر داد.

رضا جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پیگیری‌های انجام شده شب گذشته موفق به اخذ رضایت برای پیوند عضو یک جوان ۲۸ ساله دچار تروما به سه بیمار نیازمند پیوند عضو شدیم.

وی عنوان کرد: باید از خانواده سجاد حاج حسینی تقدیر کرد زیرا با همکاری این خانواده جان سه نفر نجات پیدا کرد.

وی عنوان کرد: کلیه‌ها و کبد این جوان به دو بیمار ۳۷ و ۶۳ ساله در بیمارستان افضلی پور پیوند داده شد و کبد بیمار نیز به شیراز ارسال شد.

وی همچنین با اشاره به وجود صدها بیمار متقاضی پیوند عضو خواستار ترویج فرهنگ پیوند عضو از بیماران مرگ مغزی شد.

کد مطلب 5471626

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