جوان کرمانی به سه بیمار جان دوباره بخشید

رضا جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پیگیری‌های انجام شده شب گذشته موفق به اخذ رضایت برای پیوند عضو یک جوان ۲۸ ساله دچار تروما به سه بیمار نیازمند پیوند عضو شدیم.

وی عنوان کرد: باید از خانواده سجاد حاج حسینی تقدیر کرد زیرا با همکاری این خانواده جان سه نفر نجات پیدا کرد.

وی عنوان کرد: کلیه‌ها و کبد این جوان به دو بیمار ۳۷ و ۶۳ ساله در بیمارستان افضلی پور پیوند داده شد و کبد بیمار نیز به شیراز ارسال شد.

وی همچنین با اشاره به وجود صدها بیمار متقاضی پیوند عضو خواستار ترویج فرهنگ پیوند عضو از بیماران مرگ مغزی شد.