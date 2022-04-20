ضرورت ایجاد خط پروازی ایران- کوبا

به گزارش خبرنگار مهر، آلبرتو گونزالس کاسالس ظهر امروز چهارشنبه در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی در تبریز با ابراز خرسندی از سفر به تبریز و تبریک ماه مبارک رمضان، گفت: این اولین سفر من به عنوان سفیر در ایران است و برای همکاری جدی و ایجاد روابط تجاری به تبریز آمدهام.
کاسالس که به همراه نمایندگان چند شرکت کوبایی به تبریز سفر کرده است، با اشاره به دیدار خود با آیت الله رئیسی، اظهار داشت: آقای رئیس جمهور تأکید داشتند که روابط تجاری ما باید همپای روابط سیاسی پیش برود و بهترین راه شکست تحریمها علیه دو کشور، اتحاد و همکاری است.
وی تأکید کرد: کوبا، ایران را به خاطر حس برادری و ظرفیتهایی که بین دو کشور هست، به عنوان شریک تجاری خود انتخاب کرده و امیدواریم با کمک وزارت امور خارجه بتوانیم همکاریهای خوبی را در حوزههای مختلف شکل دهیم.
سفیر کوبا با اشاره به اینکه اقتصاد کوبا در سالهای اخیر تحت تأثیر تحریمهای اقتصادی، بحران کرونا و تغییرات آبوهوایی قرار گرفته است، افزود: ما در بخشهای مختلف تولیدی نیازمند مواد اولیه هستیم و علاقهمندیم در زمینه تأمین این مواد از توانمندیهای استان آذربایجان شرقی استفاده کنیم.
کاسالس با اشاره به تولید مشترک واکسن کرونا توسط ایران و کوبا، گفت: خوشبختانه با ساخت واکسنهای اختصاصی توسط ایران و کوبا، بیماری کرونا در دو کشور تا حد زیادی کنترل شده و میتوانیم همکاری مشترک در ساخت واکسن را به سایر حوزههای دارویی نیز گسترش دهیم.
وی همچنین از اهتمام جدی خود برای ایجاد خط پروازی ایران- کوبا و تسهیل تردد اتباع ایرانی به کوبا خبر داد و گفت: برپایی نمایشگاه اختصاصی محصولات ایرانی و جذب سرمایهگذاری ایرانیان در پروژههای مشترک از برنامههای جدی من در سفارت خواهد بود.
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