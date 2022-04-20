قهرمان کرمانشاهی پرچمدار المپیک ناشنوایان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد دارابی رئیس هیأت ورزش‌های ناشنوایان کرمانشاه اظهار کرد: بیست و چهارمین المپیک ناشنوایان تحت عنوان المپیک ۲۰۲۲ از هفته آینده در کشور برزیل آغاز خواهد شد.

وی افزود: در این دوره، هشت ورزشکار ناشنوای کرمانشاهی در ترکیب تیم ملی به این مسابقات اعزام خواهند شد.

رئیس هیأت ورزش‌های ناشنوایان کرمانشاه تصریح کرد: ۲ جودوکار، ۲ تکواندو کار، ۲ کشتی گیر، یک کاراته کار و یک فوتبالیست کرمانشاهی در این ترکیب حضور دارند.

دارابی بیان کرد: مراسم بدرقه این تیم روز پنجشنبه ساعت ۱۰ صبح در محل اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.

وی گفت: همچنین آقای مهرداد صیدی قهرمان کرمانشاهی در رشته جودو، به عنوان پرچمدار کاروان المپیک ۲۰۲۲ جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده که افتخاری برای مردم ورزش دوست کرمانشاه است.