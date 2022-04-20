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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۳:۰۹

قهرمان کرمانشاهی پرچمدار المپیک ناشنوایان شد

قهرمان کرمانشاهی پرچمدار المپیک ناشنوایان شد

کرمانشاه- رئیس هیأت ورزش‌های ناشنوایان کرمانشاه گفت: قهرمان کرمانشاهی پرچمدار تیم اعزامی از کشورمان در بیست و چهارمین المپیک ناشنوایان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد دارابی رئیس هیأت ورزش‌های ناشنوایان کرمانشاه اظهار کرد: بیست و چهارمین المپیک ناشنوایان تحت عنوان المپیک ۲۰۲۲ از هفته آینده در کشور برزیل آغاز خواهد شد.

وی افزود: در این دوره، هشت ورزشکار ناشنوای کرمانشاهی در ترکیب تیم ملی به این مسابقات اعزام خواهند شد.

رئیس هیأت ورزش‌های ناشنوایان کرمانشاه تصریح کرد: ۲ جودوکار، ۲ تکواندو کار، ۲ کشتی گیر، یک کاراته کار و یک فوتبالیست کرمانشاهی در این ترکیب حضور دارند.

دارابی بیان کرد: مراسم بدرقه این تیم روز پنجشنبه ساعت ۱۰ صبح در محل اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.

وی گفت: همچنین آقای مهرداد صیدی قهرمان کرمانشاهی در رشته جودو، به عنوان پرچمدار کاروان المپیک ۲۰۲۲ جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده که افتخاری برای مردم ورزش دوست کرمانشاه است.

کد مطلب 5471646

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