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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۲۱:۴۶

استاندار لرستان:

لرستان از نقاط امن کشور محسوب می‌شود

لرستان از نقاط امن کشور محسوب می‌شود

خرم‌آباد- استاندار لرستان تاکید کرد: خوشبختانه به لحاظ آمار و ارقام، لرستان به عنوان یکی از نقاط امن کشور محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز چهارشنبه در جلسه کمیسیون پیشگیری از سرقت شورای تأمین لرستان ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر گفت: بی شک برقراری نظم و امنیت در استان یکی از مهم‌ترین نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد و خوشبختانه به لحاظ آمار و ارقام، لرستان به عنوان یکی از نقاط امن کشور محسوب می‌شود.

وی اظهار داشت: برطرف کردن تمامی مشکلات و موانع اساسی که بر سر راه امنیت وجود دارد، از ضروریات است و باید تلاش کرد تا در رفع جزئیات نیز با هم افزایی و همکاری بین اعضای کمیسیون، اقدامات اجرایی شود.

استاندار لرستان افزود: طبق گزارشات اعلام شده در بخش سرقت‌های خرد لازم است اقدامات پیشگیرانه بیشتری در استان صورت پذیرد تا ضریب امنیت در جامعه افزایش داشته و حس نا امنی از بین برود.

زیویار تاکید کرد: هرگونه تعرض به حریم خانواده و جامعه از نظر قانون مردود است و در این رابطه پیشگیری از وقوع جرایم یکی از مهم‌ترین راهکارها برای رسیدن به محیطی آرام و امن به شمار می‌آید.

وی تصریح کرد: در کنار اقدامات پیشگیرانه، انجام فعالیت‌های فرهنگی در جامعه می‌توانند نقش مهمی در برقراری نظم و امنیت ایفا کند و بسیار مهم است این قبیل فعالیت‌ها عملاً در چارچوب‌های تعریف شده اجرایی شود تا بازخورد آن در جامعه مشهود باشد.

استاندار لرستان ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون به تناسب وظایف تعریف شده و به موازات همدیگر نسبت به اجرایی کردن مصوبات و دستورالعمل‌ها اقدام کنند و به منظور اثر بخشی این اقدامات، فعالیت‌های جهادی را سرلوحه امور قرار دهند.

زیویار با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه و حمایتی نتایج مثبتی در کاهش خسارات ناشی از جرایم در بر خواهد داشت، گفت: رصد و ارائه گزارش‌های به موقع و دقیق، تجهیز کلانتری‌ها، ساماندهی معتادین متجاهر، جمع آوری ضایعات، انجام اقدامات فرهنگی و اقداماتی از این قبیل در کاهش جرایم به ویژه در بخش جرایم خرد مؤثر خواهد بود.

کد مطلب 5471682

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