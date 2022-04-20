به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز چهارشنبه در جلسه کمیسیون پیشگیری از سرقت شورای تأمین لرستان ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر گفت: بی شک برقراری نظم و امنیت در استان یکی از مهم‌ترین نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد و خوشبختانه به لحاظ آمار و ارقام، لرستان به عنوان یکی از نقاط امن کشور محسوب می‌شود.

وی اظهار داشت: برطرف کردن تمامی مشکلات و موانع اساسی که بر سر راه امنیت وجود دارد، از ضروریات است و باید تلاش کرد تا در رفع جزئیات نیز با هم افزایی و همکاری بین اعضای کمیسیون، اقدامات اجرایی شود.

استاندار لرستان افزود: طبق گزارشات اعلام شده در بخش سرقت‌های خرد لازم است اقدامات پیشگیرانه بیشتری در استان صورت پذیرد تا ضریب امنیت در جامعه افزایش داشته و حس نا امنی از بین برود.

زیویار تاکید کرد: هرگونه تعرض به حریم خانواده و جامعه از نظر قانون مردود است و در این رابطه پیشگیری از وقوع جرایم یکی از مهم‌ترین راهکارها برای رسیدن به محیطی آرام و امن به شمار می‌آید.

وی تصریح کرد: در کنار اقدامات پیشگیرانه، انجام فعالیت‌های فرهنگی در جامعه می‌توانند نقش مهمی در برقراری نظم و امنیت ایفا کند و بسیار مهم است این قبیل فعالیت‌ها عملاً در چارچوب‌های تعریف شده اجرایی شود تا بازخورد آن در جامعه مشهود باشد.

استاندار لرستان ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون به تناسب وظایف تعریف شده و به موازات همدیگر نسبت به اجرایی کردن مصوبات و دستورالعمل‌ها اقدام کنند و به منظور اثر بخشی این اقدامات، فعالیت‌های جهادی را سرلوحه امور قرار دهند.

زیویار با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه و حمایتی نتایج مثبتی در کاهش خسارات ناشی از جرایم در بر خواهد داشت، گفت: رصد و ارائه گزارش‌های به موقع و دقیق، تجهیز کلانتری‌ها، ساماندهی معتادین متجاهر، جمع آوری ضایعات، انجام اقدامات فرهنگی و اقداماتی از این قبیل در کاهش جرایم به ویژه در بخش جرایم خرد مؤثر خواهد بود.