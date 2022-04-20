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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۵:۰۱

با ارائه گزارشی اعلام شد؛

پرداخت تسهیلات بلاعوض به ۱۲۶ خانواده هنرمندان متوفی

پرداخت تسهیلات بلاعوض به ۱۲۶ خانواده هنرمندان متوفی

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق اعتباری هنرمندان طی ارائه گزارشی از پرداخت تسهیلات بلاعوض به ۱۲۶ خانواده هنرمندان متوفی در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، فرزاد طایفه حیدری، معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق اعتباری گفت: با پیگیری وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و صندوق اعتباری هنر بسته حمایتی اصحاب فرهنگ و هنر در دو بخش تسهیلات بلاعوض و قرض الحسنه بدون بهره با تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در دولت سیزدهم تدوین شد. این بسته در دو بخش بلاعوض و تسهیلات قرض الحسنه تدوین شد که در بخش بلاعوض مجموعاً به هنرمندان ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تخصیص یافت که تاکنون دومرحله به حساب اعضا واریز و سومین مرحله نیز تا قبل از عید سعید فطر عملیاتی و پرداخت خواهد شد.

معاون صندوق اعتباری هنر در ادامه گفت: متأسفانه در سال ۱۴۰۰ تعدادی از فعالان فرهنگی و هنری عضو صندوق از میان ما رفتند که با هدف تکریم و حمایت از خانواده متوفیان عضو صندوق تصمیم گرفته شد مبلغ پنج میلیون تومان به حساب خانواده آنان از محل بسته حمایتی واریز ‌شود که تاکنون ۱۲۶ خانواده شناسایی و به حساب آنان واریز شد.

حیدری تکریم اصحاب فرهنگ و هنر را وظیفه ذاتی صندوق عنوان کرد و گفت: هنرمندان، میراث فرهنگی زنده جوامع بشری شناخته می شوند که فقدان آنها جبران ناپذیر است. حفظ نام و یاد آنها یکی از اصلی ترین رسالت های نهادهای فرهنگی و هنری است. از این رو ما در صندوق اعتباری هنر تلاش می کنیم در حد توان یاد این عزیزان را زنده نگه داشته و از خانواده آنها حمایت نماییم.

کد مطلب 5471767
علیرضا سعیدی

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