پرداخت تسهیلات بلاعوض به ۱۲۶ خانواده هنرمندان متوفی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، فرزاد طایفه حیدری، معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق اعتباری گفت: با پیگیری وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و صندوق اعتباری هنر بسته حمایتی اصحاب فرهنگ و هنر در دو بخش تسهیلات بلاعوض و قرض الحسنه بدون بهره با تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در دولت سیزدهم تدوین شد. این بسته در دو بخش بلاعوض و تسهیلات قرض الحسنه تدوین شد که در بخش بلاعوض مجموعاً به هنرمندان ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تخصیص یافت که تاکنون دومرحله به حساب اعضا واریز و سومین مرحله نیز تا قبل از عید سعید فطر عملیاتی و پرداخت خواهد شد.

معاون صندوق اعتباری هنر در ادامه گفت: متأسفانه در سال ۱۴۰۰ تعدادی از فعالان فرهنگی و هنری عضو صندوق از میان ما رفتند که با هدف تکریم و حمایت از خانواده متوفیان عضو صندوق تصمیم گرفته شد مبلغ پنج میلیون تومان به حساب خانواده آنان از محل بسته حمایتی واریز ‌شود که تاکنون ۱۲۶ خانواده شناسایی و به حساب آنان واریز شد.

حیدری تکریم اصحاب فرهنگ و هنر را وظیفه ذاتی صندوق عنوان کرد و گفت: هنرمندان، میراث فرهنگی زنده جوامع بشری شناخته می شوند که فقدان آنها جبران ناپذیر است. حفظ نام و یاد آنها یکی از اصلی ترین رسالت های نهادهای فرهنگی و هنری است. از این رو ما در صندوق اعتباری هنر تلاش می کنیم در حد توان یاد این عزیزان را زنده نگه داشته و از خانواده آنها حمایت نماییم.