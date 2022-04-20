۱۳ دانشجوی دانشکده علوم پزشکی در تربت جام دچار مسمومیت گاز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن وزیری اظهار کرد: شب گذشته بر اثر مشکلات فنی سیستم موتورخانه در یکی از خوابگاه‌های دانشجویی ۱۳ نفر از دانشجویان ساکن در این خوابگاه دچار مسمومیت و روانه بیمارستان شدند.

دادستان عمومی و انقلاب تربت جام بیان کرد: در چند روز گذشته با انتشار بوی گاز و پیگیری دانشجویان متاسفانه رسیدگی صحیح صورت نگرفت که دستگاه قضایی پس از اطلاع از مسمومیت تعدادی از دانشجویان وارد عمل شد و دستور رسیدگی فوری صادر شد.

وی گفت: خوشبختانه با رسیدگی کامل و به موقع تیم پزشکی و درمانی تمامی دانشجویان پس از چند ساعت بستری در بیمارستان با وضعیت مساعد جسمی ترخیص شدند.

وزیری افزود: با بررسی‌های انجام شده مشخص شد علت اصلی این حادثه نشت گاز از سیستم موتورخانه خوابگاه بوده که باعث مسدومیت دانشجویان شده بود.