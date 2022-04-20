امکان ویرایش اطلاعات نهضت ملی مسکن؛ از فردا به مدت یک ماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان این وزارت در اطلاعیه‌ای از فراهم شدن امکان ویرایش اطلاعات متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.

در متن این اطلاعیه آمده است: متقاضیانی که در زمان ثبت‌نام در طرح‌های اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن، شهر محل درخواست و یا مشخصات و اطلاعات خود را در سامانه ثبت‌نام، اشتباه درج کرده‌اند، می‌توانند از روز پنج‌شنبه اول اردیبهشت به مدت یک‌ماه با مراجعه به سامانه طرح‌های حمایتی مسکن به آدرس http://saman.mrud.ir نسبت به اصلاح شهر محل درخواست مسکن و یا مشخصات و اطلاعات خود اقدام کنند.

همچنین متقاضیان پیش از تغییر شهر محل درخواست خود به «اطلاعیه ثبت‌نام از متقاضیان نهضت ملی مسکن» مورخ ۲۰ دی ۱۴۰۰ مندرج در سامانه توجه کنند.

لازم به ذکر است، در صورت عدم امکان تأمین زمین در شهر محل درخواست، در نزدیک ترین شهر ممکن به شهر محل درخواست تأمین زمین انجام می‌شود.