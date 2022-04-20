فوتی های کرونایی در چهارمحال و بختیاری به ۱۸۴۸ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان خالدی فر با بیان اینکه در شبانه روز گذشته ۹۵ نفر با علائم بالینی مشکوک به کرونا به مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری مراجعه کردند، اظهار کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون بیش از ۲۹۳ هزار و ۱۸۴ مورد نمونهگیری ابتلای کرونا در استان انجام شده است.
وی گفت: هماکنون هفت بیمار با شرایط وخیم در بخشهای ویژه مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری بستری هستند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تعداد بیماران بستری در بیمارستانهای استان را ۳۴ نفر اعلام کرد و افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته یک بیمار کرونایی در چهارمحال و بختیاری جان باخت که در حال حاضر مجموع فوتیهای ناشی از ابتلاء به بیماری کرونا در استان به هزار و ۸۴۸ نفر رسیده است.
خالدی فر عنوان کرد: طی شبانه روز گذشته ۲۱ بیمار مبتلا به کرونا در چهارمحال و بختیاری شناسایی شده است که از این تعداد پنج بیمار در مراکز درمانی استان بستری و تحت درمان قرار گرفتهاند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شهرستانهای «کوهرنگ»، «اردل»، «سامان»، «لردگان» و «خانمیرزا» در حالت زرد کرونایی قرار دارد، مطرح کرد: شهرستانهای «شهرکرد» و «کیار» در وضعیت نارنجی و شهرستانهای «فارسان»، «بن» و «بروجن» در وضعیت قرمز ابتلاء به کرونا قرار دارند.
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