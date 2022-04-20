ایجاد زیرساخت های گردشگری سیلوانا نیازمند مشارکت بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان عصر چهارشنبه در نهمین سفر شهرستانی استاندار به بخش سیلوانا به مشکلات این منطقه اشاره کرد و افزود: مشکلات مهم این بخش که نتیجه انباشت سال‌ها مطالبه مردم است، احصا شده و در شورای برنامه ریزی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به مزیت‌ها و پتانسیل‌های مختلف بخش سیلوانا به ویژه در بخش گردشگری عنوان کرد: این بخش از نظر ژئوپولیتیک اهمیت دارد و در این راستا تلاش می‌شود در مناطق مرزی بتوانیم بیش از گذشته به مرزنشینان خدمت کنیم.

معتمدیان به سیاست نظام و دولت در راستای محرومیت زدایی و خدمات رسانی به مناطق مرزی اشاره کرد و افزود: ارائه خدمات به مناطق مرزی، کمتر برخوردار، کاهش فاصله و شکاف طبقاتی، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام مناطق مختلف از اولویت‌ها است.

استاندار آذربایجان غربی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر به دلیل شرایط اقتصادی اعتبارات دولت محدود است، ضرورت دارد نمایندگان مجلس نیز دولت را در بحث بودجه همراهی کنند، افزود: ایجاد اشتغال در مناطق کمتر برخوردار اولویت دولت سیزدهم است که در این راستا به منظور رفع محرومیت مناطق کمتر برخوردار، سفرهای شهرستانی انجام می‌شود که در این راستا علاوه بر اینکه از کمبودها بیش از پیش مطلع می‌شویم، ظرفیت‌های منطقه را نیز شناسایی می‌کنیم.

وی ادامه داد: ارتقای جاده‌های فرعی به ویژه راژان، مرگور و ترگور به سمت بند از اولویت‌های کار در سال جاری است که اعتبار ویژه ای برای این منظور در نظر گرفته می‌شود تا علاوه بر کاهش بار ترافیکی و روان سازی ترافیک این جاده، در بحث گردشگری نیز این منطقه را رونق بخشیم.

استاندار آذربایجان غربی با گلایه از رکود و تعطیلی برخی طرح‌های سرمایه گذاری در این بخش گفت: خلع ید سرمایه گذاران از طرح‌هایی است که زمین ملی برای آنها واگذار شده ولی با گذشت سال‌ها، راکد هستند، ضروری است معاونت عمرانی نیز در این زمینه وارد کار شود.

معمتدیان از سنددار شدن اراضی کشاورزی استان خبر داد و عنوان کرد: همه اراضی کشاورزی استان تا آخر دولت باید سنددار شوند که با تشکیل قرارگاه کمیسیون تداخلات، مشکلات در این زمینه رفع شود که صیانت از انفال در کنار حفظ حق و حقوق مردم مد نظر قرار دارد.

استاندار آذربایجان غربی افزایش سرانه فضای آموزشی، اتمام طرح‌های نیمه تمام، حذف مدارس کانکسی به همراه رفع مشکلات احصا شده بخش سیلوانا را مورد اشاره قرار داد و گفت: شورای برنامه ریزی تشکیل و برای توسعه منطقه و استفاده بهتر از ظرفیت‌های منطقه تشکیل و اولویت اتمام طرح‌های نیمه تمام تشکیل خواهد شد تا شاهد توسعه بیشتر این منطقه باشیم.

وی با بیان اینکه با اشاره به اینکه طرح گازرسانی به ۱۶ روستایی این بخش در دستور کار قرار دارد، افزود: گازرسانی به ۱۶ روستای بخش سیلوانا از تیر ماه آغاز می‌شود تا مردم این منطقه کوهستانی از این نعمت برخوردار شوند.

معتمدیان همچنین بر بازنگری قوانین حوزه منابع طبیعی قابل تاکید کرد و گفت: ضرورت دارد نمایندگان مجلس در این زمینه ورود یابند و منابع طبیعی نیز هفته آینده با حضور در منطقه از نزدیک مشکلات را بررسی مشکلات موجود را در چهارچوب قانون حل کنند.

به گفته‌ی معتمدیان استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس نیز موضوع دیگری است که مد نظر قرار دارد، مطالبه جدی در مورد ایجاد مجتمع‌های آموزشی شبانه روزی و ایجاد زیرساخت‌های آموزشی هستیم.