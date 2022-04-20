به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، اعضای شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پیشنهادات وزارت تعاون برای ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی کشور را با هدف حفظ و پایداری مالی و کاهش وابستگی این صندوق‌ها به منابع مالی دولت و استمرار مطلوب ارائه خدمات به بازنشستگان مورد بررسی قرار دادند.

در جلسه امروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران سه قوه و سایر اعضا برگزار شد، پیشنهادهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه رفع موانع و ایجاد تسهیلات لازم برای بهبود و رونق تولید به تصویب رسید.

براساس این مصوبات برای کمک به بنگاه‌هایی که بازسازی و اصلاح ساختار انجام دهند، تخفیف‌های مالیاتی خاصی در نظر گرفته شده است.

اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین به منظور تشویق بنگاه‌های تولیدی به تأمین مالی ارزان تصمیماتی اتخاذ کردند.

ارائه تسهیلات برای ورود سهام شرکت‌ها به بازار سرمایه نیز از جمله مصوبات جلسه امروز بود.

در ادامه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی مطرح شد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از وضعیت کنونی و برآورد منابع و مصارف آینده این صندوق‌ها ارائه کرد.

در این جلسه همچنین پیشنهادهایی برای حفظ و پایداری مالی و کاهش وابستگی صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی به منابع مالی دولت با هدف استمرار مطلوب ارائه خدمات به بازنشستگان مطرح و مقرر شد این پیشنهادها پس از بررسی‌های بیشتر در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی شود.

در آغاز این جلسه که به ریاست حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، رئیس‌جمهور در سخنان کوتاهی با اشاره به اهمیت و نقش لیالی قدر در تهذیب نفس و انسان‌سازی بر لزوم بهره‌مندی هر چه بیشتر از فیوضات این شب‌ها تأکید کرد و ایام شهادت امیر مؤمنان علی (ع) را به عموم مسلمانان و به ویژه شیعیان و ملت قدرشناس ایران تسلیت گفت.