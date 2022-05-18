به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به ریاست حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی و با حضور سران قوا و دیگر اعضا تشکیل شد، ارائه تسهیلات برای تأمین مالی و سرمایه در گردش فعالان اقتصادی حوزه نهاده‌های دامی و طیور به تصویب رسید.

بر مبنای این مصوبه بانک کشاورزی منابع لازم برای سرمایه در گردش بخش تأمین نهاده‌های کشاورزی را از طریق وصول طلب خود از دولت تأمین خواهد کرد.

در این جلسه همچنین با تصویب سران قوا مقرر شد به منظور مدیریت بهتر وجوه دولت نزد بانک مرکزی و جلوگیری از افزایش پایه پولی، الزامات اجرایی این روش مدیریت بهینه مالی در اختیار دولت قرار گیرد.