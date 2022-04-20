دبیرکل سازمان ملل خواستار دیدار با «پوتین» و «زلنسکی» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دفتر «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه در بیانیه ای به نقل از وی اعلام کرد: ما عمیقاً نگران بدتر شدن بحران انسانی در اوکراین در بحبوحه تشدید عملیات نظامی روسیه هستیم.

در بیانیه دفتر دبیرکل سازمان ملل متحد در این خصوص آمده است: دبیرکل سازمان نامه های جداگانه ای را به دفاتر نمایندگی روسیه و اوکراین داده و در آن نامه ها از طرفین خواسته است تا گوترش را به پایتخت های خود دعوت کنند.

بیانیه مذکور در ادامه می افزاید: گوترش بر آن است تا با پوتین و زلنسکی در خصوص گام های فوری در راستای توقف درگیری ها گفتگو کند.