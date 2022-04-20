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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۲:۳۷

در حمایت از اوکراین؛

رئیس شورای اروپا به کی یف رفت

رئیس شورای اروپا به کی یف رفت

رئیس شورای اروپا جدیدترین مقام اروپایی است که با ادعای حمایت از اوکراین در نبرد با روسیه، به کی یف سفر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، چارلز میشل رئیس شورای اروپا، با انتشار توئیتی از حضور در پایتخت اوکراین خبر داد.

وی در این باره با خطاب قرار دادن ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، نوشت: امروز در کی یف هستم، در قلب اروپای آزاد و دموکراتیک.

این در حالی است که چندی پیش، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و اورزلا فون درلاین رئیس کمیسیون اروپا هم سفری به کی یف داشتند.

سفر مقامات اروپایی به اوکراین که با هدف حمایت از این کشور در جنگ با روسیه انجام می‌شود، مسئله غیرمعمولی نیست تا آنجا که حتی بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس هم این کار را انجام داد.

با این حال، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که نقش اصلی در دامن زدن به بحران اوکراین را برعهده دارد، همچنان از انجام سفر به کی یف به این بهانه که ممکن است به تشدید تنش‌های واشنگتن-مسکو منجر شود، امتناع می‌کند. اما گمانه زنی‌هایی وجود دارد که ممکن است وزیر خارجه یا دفاع دولت وی، سفری از پیش اعلام نشده به اوکراین داشته باشند.

کد مطلب 5471603
مریم خرمایی

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