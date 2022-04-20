مهرداد باقری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی شهردار تهران مهرداد باقری پیدنی به‌عنوان رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران منصوب شد.

در حکم علیرضا زاکانی برای انتصاب مهرداد باقری به این سمت آمده است: «به استناد مصوبه هیئت محترم امنا جنابعالی را که بحمدالله از نخبگی و توانمندی مدیریتی لازم در عرصه فرهنگ و هنر برخوردار هستید، به عنوان رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران منصوب می‌نمایم.

امید است با استعانت از پروردگار متعال و در راستای تحقق چشم انداز «تهران کلان شهر الگوی جهان اسلام» با بهره گیری و هم افزایی ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، نخبگان فرهنگی و هنری شهر تهران، ظرفیت عظیم مجموعه مردمی و به صورت خاص به صحنه آوردن ظرفیت‌های جبهه انقلاب اسلامی ورویش های نسل جدید و همچنین تحول در ساختار و نوآوری در الگوها و روش‌ها، موجبات تعالی و شکوفایی هنر و فرهنگ غنی ایرانی اسلامی را فراهم آورید.»



باقری که متولد ۱۳۶۴ و دارای دکترای آینده‌پژوهی است در کارنامه خود سوابقی نظیر معاونت راهبردی ستاد قرب فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیه الله (عج)، مدیرکلی سازمان تبلیغات اسلامی، دبیری کارگروه تحول کتابخانه ملی ایران، مدیرکل دانشگاه مذاهب اسلامی، عضویت در ستاد راهبری پیشرفت جامع منطقه‌ای ستاد اجرایی فرمان امام، دبیری کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دولت و نیز همکاری‌های پژوهشی متعدد با آستان قدس رضوی، ستاد بودجه ۱۴۰۱ و نیز بخش فرهنگ برنامه پنج ساله هفتم توسعه را دارد.

گفتنی است، هیئت امنای این سازمان از وزیر ارشاد، وزیر آموزش و پرورش، رئیس صداوسیما، رئیس سازمان بسیج، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، رئیس سازمان تبلیغات، رئیس شورای شهر، شهردار تهران، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و رئیس حوزه هنری تشکیل شده است.

پیش از این خبرگزاری مهر در گزارشی تحت عنوان «تابش بارقه امید بر پیکر فرهنگ در پایتخت» از انتخاب باقری از سوی هیئت امنای سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران به‌عنوان رئیس این سازمان خبر داده بود.