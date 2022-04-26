به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه چهل ‌و ‌سومین سالروز برگزاری روز قدس، معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران سومین شب شعر و موسیقی بین‌المللی قدس را با حضور شاعران و اجرای سرودهای مقاومت چهارشنبه هفتم اردیبهشت ماه ساعت ۱۷ در فرهنگسرای اندیشه برگزار می‌کند.

در این آئین و با اجرای سید کمال هاشم‌زاده شاعرانی همچون مرتضی امیری اسفندقه، مصطفی محدثی خراسانی، علیرضا قزوه، یوسفعلی میرشکاک، علی محمد مودب، علی داوودی، مصطفی محدثی خراسانی، عباس احمدی، میلاد عرفان‌پور، مرتضی حیدری آل کثیر، محمدرضا طهماسبی، نغمه مستشار نظامی و فرشته حسینی از ایران و سید سکندر حسینی از افغانستان، سید حسن رضا نقوی از پاکستان، احمد الحجیری از بحرین حضور یافته و به شعرخوانی درباره موضوع قدس و مقاومت می‌پردازند. علی کمال قزلباش و احمد شهریار از کشور پاکستان نیز از طریق ارسال ویدئو مهمانان تصویری این آئین خواهند بود.

رونمایی از قطعه سه زبانه «قدس ای یقین» از تولیدات معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری بخش دیگر این آئین خواهد بود. آهنگسازی این قطعه به همت محمدرضا عقیلی انجام شده است و شاعر فارسی آن علی‌محمد مودب است و عارف علیزاده آن را خوانده است. شعر عربی نیز توسط مرتضی حیدری آل کثیر سروده و خوانده شده و بخش انگلیسی این قطعه نیز توسط وهاب ابراهیمی سروده و اجرا شده است. همچنین اجرای سه قطعه موسیقی توسط بهرام پاییز، امیر حقیقت و سید مسافر خواننده افغانستانی با موضوع فلسطین بخش دیگری از این مراسم خواهد بود.

پیوستن به پویش جهانی «مقلوبه» بخش دیگری از این آئین است که در آستانه افطار اجرا خواهد شد. «مقلوبه» غذای سنتی در منطقه شامات و به ویژه فلسطین به شمار می‌رود که در فلسطین و قدس اشغالی به نماد پیروزی قدس و واژگون شدن سلطه دشمنان قدس تبدیل شده است. این پویش با همکاری موسسه نورقدس جوان برگزار می‌شود.

ورود علاقه‌مندان با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در این آئین آزاد است.