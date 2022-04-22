احتمال رگبار و وزش باد شدید در برخی از استان ها

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نقشههای هواشناسی، امروز جمعه (۲ اردیبهشت) برای استانهای مازندران، گلستان، شرق گیلان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی، اصفهان، سمنان، یزد، کرمان، فارس، شمال بوشهر و ارتفاعات و دامنههای جنوبی البرز در استانهای البرز و تهران در بعضی ساعات رگبار باران گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیشبینی میشود.
همچنین برای شنبه (۳ اردیبهشت) این وضعیت در نواحی مرکز، شرق، شمال شرق و بخشهایی از جنوب شرق و ارتفاعات البرز ادامه خواهد داشت که بیشینه بارش در استان خراسان رضوی رخ خواهد داد و یکشنبه (۴ اردیبهشت) سامانه بارشی جدیدی از غرب و شمال غرب وارد کشور شده و علاوه بر این مناطق در ارتفاعات و دامنههای البرز نیز سبب رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت میشود.
بر اساس پیش بینیها در روز دوشنبه (۵ اردیبهشت) نیز شدت و گستره بارش افزایش یافته و استانهای واقع در غرب، شمال غرب، جنوب غرب، ارتفاعات و دامنههای زاگرس مرکزی و البرز و سواحل غربی دریای خزر را درگیر خواهد کرد. همچنین برای روز سهشنبه (۶ اردیبهشت) شدت بارشها در این مناطق نسبت به روز دوشنبه افزایش پیدا کرده و در بخشهایی از سواحل شرقی دریای خزر، مرکز و جنوب کشور نیز بارش خواهیم داشت. روزهای جمعه و شنبه در جنوب، مرکز، شرق و شمال شرق و یکشنبه و دوشنبه در شمال شرق و شرق وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی میشود که در مناطق مستعد خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست. همچنین روزهای جمعه و شنبه خلیج فارس مواج است.
آسمان تهران فردا (۳ اردیبهشت) صاف تا قسمتی ابری و گاهی وزش باد با حداقل دمای ۱۶ و حداکثر دمای ۲۸ درجه سانتیگراد و طی یکشنبه (۴ اردیبهشت) قسمتی ابری و در بعضی ساعتها وزش باد شدید و از بعد از ظهر نیمه ابری با حداقل دمای ۱۸ و حداکثر دمای ۳۰ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
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