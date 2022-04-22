خطر انحرافات سیاسی، مذهبی و فرهنگی ملت های مسلمان را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم فتاح دماوندی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دماوند با اشاره به اینکه مدیریت امام خمینی در رهبری کشور متضرعانه، متشرعانه، متوکلانه، مخلصانه، مجاهدانه و مدبرانه بود اظهار داشت: همه ما باید نسبت به حفظ حرمت مقدسات اسلامی حساس و کوشا باشیم و دین خود را به اسلام عزیز ادا کنیم.

وی با اشاره به اینکه اهانت به قرآن و قرآن سوزی در سوئد، نشان از درماندگی غرب در مقابله با موج اسلام گرایی دارد گفت: اهانت به قرآن کریم، اهانت به مقدسات ۲ میلیارد مسلمان و اهانت به ساحت همه انبیا الهی و کتب آسمانی و توهین به همه ادیان است.

امام جمعه دماوند بیان داشت: تشخیص توطئه‌های دشمنان اسلام، و نقش بر آب کردن آن، وظیفه نخبگان عالم اسلام و همه دوستداران قرآن کریم است.

خطیب نماز جمعه دماوند با بیان اینکه صهیونیست‌ها آرزو دارند که نشست آنها با سران مرتجع برخی کشورهای عربی برای آنها امنیت زا باشد، اما این آرزو را به گور خواهند برد افزود: مسجد الاقصی و قدس شریف متعلق به مسلمین جهان و هویت مذهبی ماست و آزادی آن هدف جبهه مقاومت است و انشاالله هفته آینده با شکوه فراوان در راهپیمایی روز قدس شرکت خواهیم کرد و بار دیگر وحدت اسلامی خود را به نمایش خواهیم گذاشت.

فتاح دماوندی بیان داشت: عصبانی کردن دشمنان جنایتکار، ظالم و کافر و قدم برداشتن در این راه، مصداق تبری اسلامی و دارای اجر و ثواب الهی است و همه ما باید هوشیار باشیم و بدانیم که دشمن همیشه برای شکست دادن ما، از ابزار اختلاف‌افکنی و فتنه انگیزی استفاده می‌کند.

امام جمعه دماوند عنوان داشت: گروه‌های شیعی عراقی تا وقتی با هم درگیری و اختلاف داشته باشند و از وظایف اصلی خود در خدمت به مردم غفلت کنند، شاهد بروز جریان‌های انحرافی و بی‌ثباتی خواهند بود.

وی با تاکید بر اینکه خطر نفوذ و ایجاد انحراف سیاسی و مذهبی و فرهنگی در بین مسلمین، همواره ملت‌های مسلمان را تهدید می‌کند افزود: خطر ایجاد فتنه و شبهه بین مردم و عوض کردن جای حق و باطل از صدر اسلام تاکنون ضربه‌های سختی به پیکره اسلام وارد کرده است.