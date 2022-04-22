به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد علی ساداتی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مسجد جامع المهدی شهر کرند غرب برگزار شد با تسلیت ایام سوگواری شهادت امام علی (ع)، اظهار کرد: با توجه به وصایای امیرالمومنین علی (ع) گفته شده که علی قرآن ناطق است و در سخنان خود همه مردم از تمام قشرها را به پیشی گرفتن در تقوای الهی توصیه می‌کنند.

وی با اشاره به جمله‌ای از امیرالمومنین، افزود: حضرت علی (ع) در جایی از سخنان خود می‌گوید اگر کدورتی بین شما پیش آمد اصلاح و رفع کدورت کنید چرا که پیامبر اکرم (ص) فرمودند اصلاح کدورت و حل مشکلات بین خود و دیگران افضل‌تر از یک سال روزه است.

امام جمعه شهرستان دالاهو در ادامه با اشاره با نقش مهم مسجد در ترویج فرهنگ، تصریح کرد: مسجد سنگر است و سنگرها را باید حفظ از با پیش قدم شدن قشر مذهبی، بسیجی و پاسدار چرا که امروز سنگر، پایگاه و قلب فرهنگی ما همین مساجد و نماز جمعه‌ها هستند.

ساداتی با توجه به سالروز تأسیس سپاه پاسداران، بیان کرد: وضعیت سپاه و بسیج که جزئی از این سازمان محسوب می‌شود از برکات امام خمینی (ره) است و مقام معظم رهبری می‌فرمایند آینده سپاه را یک آینده بسیار مبارک می‌بینم چرا که این سازمان متولد شده با انقلاب که از برکات شخص امام راحل است اگر امام خمینی (ره) این مسئله را دنبال نمی‌کرد شاید سپاه به وجود نمی‌آمد و یا به این گسترش و قدرت نمی‌رسید.

وی خاطر نشان کرد: امروز استکبار جهانی در تمام نقاط دنیا فراخور آن دست به جنایت میزند و وضعیت امروز افغانستان حاصل حضور آمریکا در این کشور است که زمینه ایجاد داعش را در این کشور فراهم کرده است و شاهد شهادت‌های اخیر در کشور افغانستان هستیم

امام جمعه شهرستان دالاهو با بیان اینکه مسئله اول جهان اسلام فلسطین است، عنوان کرد: ۷۰ سال مقاومت در فلسطین باعث تبدیل شدن مسجد الاقصی به یک میدان جدید مقاومت علیه اشغالگران شده است که مهمترین علت آن قطع امید مردم فلسطین از کشورهای عربی است.

ساداتی قطع امید فلسطینی‌ها از عناصر سازش‌کار داخلی را دلیل دیگر مقاومت‌های آنها دانست و گفت: با امید به جریان مقاومت و قطع امید از افراد سازش‌کار داخلی و همچنین باور به آسیب‌پذیری رژیم صهیونیستی امروز شاهد تحولاتی در فلسطین و مسجدالاقصی هستیم.

وی با بیان اینکه بعد از ۲ سال پشت سر گذاشتن ایام کرونایی و محدودیت برگزاری مراسم راهپیمایی روز قدس، تاکید کرد: همه ما وظیفه داریم با حضور حداکثری در راهپیمایی روز قدس تا انعکاس خبری در سراسر دنیا داشته باشد به منظور حمایت از جریانات فلسطین و از طریق این حضور پر شور باعث ایجاد دلگرمی برای فلسطین باشد.