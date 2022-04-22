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۳ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۰:۰۲

پلیس افغانستان:

طراح حمله به مسجد شیعیان در افغانستان دستگیر شد

طراح حمله به مسجد شیعیان در افغانستان دستگیر شد

پلیس افغانستان اعلام کرد که طراح حمله به مسجد شیعیان در این کشور را دستگیر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مأموران نظامی طالبان و پلیس افغانستان روز جمعه اعلام کردند که یک شبه نظامی مظنون داعش را که نقشه حمله تروریستی در مسجد شیعیان را طراحی کرده بود، دستگیر کردند.

روز پنجشنبه چند انفجار مهیب برخی از شهرهای افغانستان را لرزاند و گروه تروریستی داعش مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفت.

«آصف وزیری»، سخنگوی پلیس ولایت بلخ گفته است که «عبدالحمید سنگریار» یکی از عوامل اصلی داعش است که اکنون شناسایی و دستگیر شده است.

وزیری گفت: «او مغز متفکر حمله دیروز به مسجد بود.» وزیری همچنین افزود: «او در چندین حمله گذشته، نقش اساسی داشت و بارها موفق به فرار شده بود، اما این بار در یک عملیات ویژه او را دستگیر کردیم.»

وزارت کشور افغانستان نیز دستگیری سنگریار، تبعه این کشور را تائید کرده است.

تحلیلگران معتقدند که طالبان با چالشی جدی در برابر گروه تروریستی داعش روبروست.

گفتنی است که گروه تروریستی داعش ظهر دیروز پنجشنبه اول اردیبهشت‌ماه با طراحی عملیاتی تروریستی در بزرگترین مسجد شیعیان مزارشریف به نام سه‌دکان واقع در شمال افغانستان، ۳۰ تن از نمازگزاران را شهید و ۸۰ نفر دیگر را مجروح کردند. این در حالی است که روز سه‌شنبه ۳۰ فروردین نیز یک مرکز آموزشی شیعیان واقع در غرب کابل مورد حمله تروریستی قرار گرفت و در نتیجه آن ۲۶ دانش‌آموز به شهادت رسیدند.

کد مطلب 5473137

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    نظرات

    • IR ۰۰:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      درمناطق شیعه نشین که شیعه هابیشترازسنی ها درتجمع هستند بیشتربمبگذاری میکنند این مناطق باید کمربندبازرسی امنیتی تشکیل داد به خصوص درمواقع حساس مثل نمازهای جمعه واعیاد مذهبی باید وارسی وتفحص صورت گیرد تاجاسوسی وسایل کشنده نکرده باشند

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