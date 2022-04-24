پایداری مشاغل توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر، کریم زارع صبح یکشنبه با حضور در سی و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با تشریح اقدامات این دستگاه اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد از افراد تحت حمایت ما جز مستحق‌ترین خانواده‌ها هستند.

وی افزود: کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان با استفاده از ۲۰ بانک اطلاعاتی برخط این افراد مستحق و آبرومند را شناسایی می‌کند و درصد خطا در خدمات ما در کمترین حد ممکن است.

پایداری مشاغل کمیته امداد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان توانمندسازی مددجویان با ۱۲۰ نوع خدمت را از دیگر اقدامات در دستور کار عنوان کرد و گفت: بیش از ۳۰ درصد از مشاغل در کشور توسط کمیته امداد ایجاد می‌شود و پایداری مشاغل توسط ما نسبت به دستگاه‌های دیگر بیشتر است.

وی در خصوص جمعیت تحت پوشش گفت: در اصفهان بیش از ۲۷ هزار خانواده با جمعیتی بیش از ۵۰ هزار نفر که نزدیک به ۶ هزار دانش‌آموز و یک هزار دانشجو جز این جمعیت مخاطب هستند، تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار گرفته‌اند.

محدوده جمعیتی تحت پوشش کمیته امداد

زارع به تفکیک جمعیت حدود ۳ هزار خانواده را در حاشیه شمالی شهر اصفهان عنوان کرد و گفت: در حد توان خدمت‌رسانی انجام می‌شود و عمده این خانواده‌ها با کرامت و آبرو هستند و دغدغه اصلی ما حفظ کرامت است تا مشکلات اقتصادی خدشه‌ای به عزت نفس آن‌ها وارد نکند.

وی ادامه داد: در سال جاری در حوزه اشتغال متعهد به خدمت رسانی به ۵ دهک پایین جامعه شدیم، افراد بیکار جویای کار حتی اگر مددجو نباشند نیز مورد توجه ما قرار دارند.

ایجاد بازارچه‌های فروش برای مددجویان کمیته امداد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان خاطر نشان کرد: عمده گروه مخاطب ما زنان سرپرست خانوار هستند که سهم بسیاری را در تولید صنایع دستی به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که در بحث عرضه دچار مشکل هستیم. ایجاد بازارچه‌های شهری برای فروش این محصولات می‌تواند اقدامی مؤثر از سوی مدیریت شهری برای این قشر باشد.

وی با اشاره به تفاهم نامه میان کمیته امداد امام خمینی (ره) و مدیریت شهری گفت: با وجودی که مطالبه و خواسته‌های بیشتری داشتیم اما بنا بر اقتضائات و محدودیت‌ها تفاهم‌نامه تصویب شد و درخواست داریم که شورای شهر برای حمایت از خدمت رسانی به محرومان همراهی کنند.

وضعیت مطلوب بودجه کمیته امداد در اصفهان

زارع در خصوص منابع تأمین مالی کمیته امداد گفت: اعتبارات مصوب کشوری، فعالیت‌های مجتمع اقتصادی کمیته امداد و کمک‌های مردمی از مسیرهای دریافت کمک است.

وی افزود: سال گذشته برای نخستین بار تحقق بودجه ما ۱۳۱ درصد بود و در کشور، به نسبت سرانه جمعیتی دارای وضعیت خوبی هستیم، از سویی دیگر ۵۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد اشتغال در سال گذشت در اختیار داشتیم که امسال با افزایش حدود ۳ برابری به یک هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان رسیده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان خاطر نشان کرد: در استان ۵۳۰ مرکز نیکوکاری داریم که توسط معتمدین مردم در محلات ایجاد می‌شوند، هدف ما پشتیبانی از این مراکز است که در این راستا اقدامات موفقی نیز انجام شده است.

امضای تفاهم نامه مشترک کمیته امداد و شهرداری اصفهان

با حضور علی قاسم‌زاده شهردار اصفهان و کریم زارع مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان، تفاهم نامه ارتقا همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) استان و شهرداری اصفهان امضا شد.

این تفاهم نامه در راستای توسعه همکاری‌های مشترک، بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود و افزایش تعامل دو جانبه با هدف اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات مؤثر و کارآمد، کاهش فقر، توسعه کمی و کیفی خدمات به امضا میان طرفین رسید.

هدف از این تفاهم نامه استفاده از ظرفیت‌های کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرداری اصفهان در راستای ساماندهی امور مرتبط با ارائه خدمات به مددجویان تحت حمایت است.