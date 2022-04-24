به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، سیدمحمد نقیب معاون فرهنگی اجتماعی شرکت بهره‌برداری متروی تهران درباره برنامه‌های فرهنگی در نظر گرفته شده از سوی معاونت فرهنگی اجتماعی شرکت بهره‌برداری متروی تهران همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب، گفت: در اولین جلسه‌ای که با یک اتاق فکر درباره این موضوع تشکیل دادیم، چهار برنامه مرتبط با نمایشگاه کتاب در نظر گرفتیم که در جلسات بعدی کامل‌تر هم خواهد شد و اولین برنامه میزهای مشاوره کتاب است.

وی با بیان اینکه ما چندسال قبل هم این کار را با کمک دانشگاه‌ها، انتشارات‌ها و بعضی اعضای مرکز تبادل کتاب انجام دادیم، افزود: برای اجرای این طرح در ایستگاه‌های مترو میزهایی گذاشتیم که اشخاص وارد به حوزه کتاب شبیه کاری که مشاورین مذهبی انجام می‌دهند را درباره کتاب انجام می‌دهند و مردم را در انتخاب کتابی که با سلیقه یا نیازشان هماهنگ باشند راهنمایی می‌کنند.

نقیب با بیان اینکه برنامه دوم ما برای ۴۰۱ پله مترو همراه با معرفی کتاب‌های متنوع است، اظهار داشت: ما روی این پله‌ها عکس جلد کتاب‌های متنوعی را می‌زنیم که برای عموم جذاب و خواندنی باشد و به این ترتیب با معرفی کتاب‌ها، مردم را به تهیه آن کتاب‌ها تشویق می‌کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه کار سوم ما هم معرفی ۱۰ کتاب شاخص با موضوعات عمومی به وسیله چاپ جلدشان بر سازه‌های بزرگ آهنی به قطر سه متر است، تصریح کرد: در نهایت هم با توجه به اینکه مردم حین بازگشت از نمایشگاه اکثراً به شدت خسته هستند، در ایستگاه‌های متروی نزدیک به نمایشگاه برای مردم جشنی در نظر گرفته‌ایم که با روحیه بهتری به خانه برگردند.

معاون فرهنگی اجتماعی شرکت بهره‌برداری متروی با تاکید بر اینکه عمده این تبلیغات را ما در خط ۱ انجام می‌دهیم، اما از استفاده از ظرفیت ایستگاه‌های تقاطعی و پرتردد هم غفلت نمی‌کنیم، ادامه داد: من خودم یکی از کتاب‌خوارها به شمار می‌آیم و همه اتفاقات این حوزه را دنبال می‌کنم.

این مسئول با بیان اینکه معمولاً افرادی که به نمایشگاه کتاب می‌آیند چند دسته مختلف هستند، بیان داشت: یک دسته از این افراد کسانی هستند که تبلیغات جذب‌شان کرده است، مثلاً فردی در ایستگاه امام‌خمینی بنری مربوط به نمایشگاه کتاب می‌بیند و با احتساب اینکه از آن ایستگاه تا ایستگاه مصلی راه زیادی نیست، تصمیم می‌گیرد به نمایشگاه سری بزند.

معاون فرهنگی اجتماعی متروی تهران با پیش‌بینی استقبال زیاد مردم از نمایشگاه امسال، به مزایای نمایشگاه مجازی هم اشاره کرد و گفت: می‌دانیم که برگزاری حضوری نمایشگاه مشکلاتی مثل ازدحام ترافیکی را ایجاد می‌کند. به همین دلیل از مسئولین برگزاری نمایشگاه تقاضا می‌کنیم که از نمایشگاه مجازی هم غافل نشوند و آن را کم‌اهمیت تلقی نکنند.

این مسئول در انتهای صحبت‌هایش از اقدامات متروی تهران در سایر ایام سال در راستای عمق بخشی به فرهنگ کتابخوانی عنوان کرد: ما هفته‌های اهدای کتاب داریم که در این هفته‌ها چند کتاب به‌روز و خوب را انتخاب می‌کنیم و مثل یک کتابخانه متحرک به ایستگاه‌های مختلف می‌بریم، افراد با خواندن یک پاراگراف از کتاب می‌توانند این کتاب‌ها را از ما هدیه بگیرند.

نقیب با بیان اینکه در طرحی دیگر از مخاطبین مترو می‌خواهیم یک پاراگراف از کتاب خوبی که خوانده‌اند را برای ما بفرستند تا در واگن‌های مترو کار کنیم، گفت: در حال حاضر یک کتابخانه در ایستگاه میدان ولی‎عصر تهران برپاست و برپایی دو کتابخانه دیگر در ایستگاه‌های مترو از برنامه‌های سال ۱۴۰۱ معاونت فرهنگی اجتماعی مترو خواهد بود.

سی‌وسومین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از ۲۱ تا ۳۱ اردیبهشت در محل مصلای امام خمینی (ره) به دو شکل حضوری و مجازی برگزار می‌شود.