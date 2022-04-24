پایان عملیات زیباسازی پل حامی با ۴۰۰ هزار قطعه کاشی شکسته

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عبدالله‌پور ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران خبر از پایان عملیات زیبا سازی پل حامی با تکنیک کاشی شکسته داد و اظهار کرد: کاشی کاری جداره این پل از بزرگترین کاشی کاری‌های شکسته در کشور است که در آن ۴۰۰ هزار قطعه کاشی در متراژ یک هزار مترمربع با طراحی الهام گرفته از نگارگری‌های قدیمی ایرانی به یکی از پروژه‌ای فاخر زیبا سازی شهر کرج بدل شده است.

وی بیان کرد: اجرای این پروژه توسط واحد هنرهای شهری و با الهام از عناصر و مؤلفه‌های فرهنگ ایرانی شکل گرفته و در آن طرح نوینی از زیبا سازی فضای شهر ارائه شده است.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج تصریح کرد کرد: در نگاره‌های ایرانی و کتاب آرایی‌های تاریخمان فضایی مجرد و قدسی از بهشت ارائه شده که طرح یادشده با الهام از این فرهنگ سپیده دمی از حضور فرشتگان در شهر را نمایش می‌دهد.

وی با بیان اینکه معماری گذشته ایران سرشار از ظرافت‌ها و ریزه‌کاری‌هایی است که هزاران ایده و خلاقیت را در خود نهفته دارد، خاطرنشان کرد: تزئینات و کاشی‌کاری‌های پل‌های زیرگذر طالقانی، شورا و پایه پل سه راه گوهردشت و حامی با تناسبات و رنگ بندی خاص خویش در کنار کالبد درونی، فضایی شاد و انرژی بخش را تداعی می‌کند که باعث احساس آرامش خاطر، نشاط و وجود حس سرزندگی در شهروندان می‌شود.

عبدالله‌پور با اشاره به اینکه در کرج فضاهای سرد و بی روح و ملالآور متأثر از ناهمگونی و آلودگی‌های بصری در خیلی از مناطق شهری مشاهده می‌شود، افزود: جانمایی مبلمان شهری مناسب و استاندارد و نصب اِلمان‌های هویت‌بخش و استفاده از رنگ عناصری هستند که می‌تواند به سادگی و با هزینه‌ای کم‌تر از ساخت و ساز برای تعریف فضاها، در ایجاد خوانایی و حس وحدت و خلق حس مکان به ما کمک کند.

وی از رونمایی این پروژه با حضور مسئولان شهری و استانی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و متذکر شد: پروژه‌های فاخر فرهنگی در شهر علاوه بر زیباسازی فضاهای شهری می‌توانند ویژگی‌های مثبت و مهمی از جمله هویت سازی در فضاهای شهری، ایجاد تصویر ذهنی، انتقال پیام‌های ارزشمند و انتقال فرهنگ و تاریخ در جامعه را به عهده بگیرند و باعث ایجاد تعامل بیشتر شهروندان در فضاهای شهری شوند.