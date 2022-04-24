تداوم عملیات اراده پولادین با هدف درهم شکستن داعش در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، حشد شعبی عراق از آغاز دومین روز از عملیات ضد تروریستی اراده پولادین در استان الانبار و صلاح الدین خبر داد.

این عملیات با هدف تعقیب عناصر داعش و مقابله با تحرکات آنها در دو استان مذکور انجام می شود.

در بیانیه سازمان حشد شعبی آمده است که نیروهای این سازمان و سایر نیروهای امنیتی عراق با پشتیبانی نیروی هوایی عراق در الانبار ده ها کیلومتر در صحرای غربی پیشروی کرده و بسیاری از دره ها را بازرسی کردند.

حشد شعبی عراق اعلام کرد که در این عملیات تیپ های ۱۳، ۱۸، ۱۹ و ۱۷ فرماندهی عملیات الانبار حشد شعبی و نیز تیپ ۴۶ و نیروهای عملیات فرات مرکزی حشد شعبی و تیپ ۱۴ حشد شعبی مشارکت دارند.

قاسم مصلح، فرمانده ستاد عملیات حشد شعبی در الانبار گفت که طی دو روز آینده تروریست ها به صورت کامل محاصره می شوند.

هدف از این عملیات بازرسی و پاکسازی مناطق مختلف عراق از وجود تروریست ها است.