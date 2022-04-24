فاصله زیاد هزینه تمام شده تولید برق با درآمد حاصل از فروش انرژی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، ناصر اسکندری معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در حاشیه بازدید از نیروگاه شهید مفتح همدان اظهار داشت: هزینه‌های تمام شده تولید برق با درآمد حاصل از فروش انرژی فاصله زیادی دارد و امروز یکی از مشکلات بزرگ این صنعت، اقتصاد برق است.

وی با اشاره به اینکه صنعت برق در زمینه فنی و تخصصی هیچگونه مشکلی ندارد، افزود: فعالیت‌های همکاران ما در صنعت برق کاملاً علمی و در مرزهای دانش رقم می‌خورد و آن‌چیزی که امروزه باید اصلاح شود، اقتصاد برق است.

معاون راهبری شرکت برق حرارتی در ادامه بیان کرد: ۸۸ هزار مگاوات ظرفیت اسمی منصوبه نیروگاهی در کشور وجود دارد که از این میزان ظرفیت، ۱۲ هزار مگاوات متعلق به نیروگاه‌های برق آبی است.

اسکندری با بیان اینکه بار تولید انرژی در کشور بر دوش نیروگاه‌های حرارتی است، اظهار داشت: سرمایه‌گذاری خوبی در بخش احداث نیروگاه‌ها در کشور صورت گرفته است که امیدواریم بخش اعظمی از نیاز شبکه برق کشور با احداث این نیروگاه‌ها برطرف گردد.

معاون شرکت برق حرارتی با اشاره به رشد ۷٫۵ درصدی مصرف انرژی و نیاز شبکه به ۷ تا ۸ هزار مگاوات جهت پاسخگویی به این رشد مصرف افزود: ما در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی وظیفه بسیار بزرگی برعهده داریم تا بتوانیم اهمیت صنعت برق و سختی تولید و الگوی صحیح مصرف را به مردم منتقل کنیم.

اسکندری در پایان تصریح کرد: اتمام زودتر از موعد کارهای تعمیراتی واحدهای نیروگاه شهید مفتح و کیفیت مطلوب این تعمیرات قابل تحسین است و هماهنگی بسیار خوب بین واحدهای این مجموعه موجب رشد تمامی شاخص‌ها شده است.