به گزارش خبرنگار مهر، امیر ارجمند ظهر یکشنبه در جلسه کار گروه توسعه زیر بنایی در محل استانداری زنجان، گفت: تدوین طرح ویژه شهر سلطانیه به معنای جواز ساخت و ساز خارج از ضوابط میراثی نیست.

وی با بیان اینکه موضوع طرح ویژه شهر سلطانیه حدود ۶ سال است که مطرح است، اظهار داشت: تا کنون برای تدوین این طرح ۲ بار اقدام شده ولی به نتیجه‌ای نرسیده است و نباید این انتظار ایجاد شود که با طرح ویژه سلطانیه قرار است تغییری در محدوده‌های میراثی ایجاد شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زنجان گفت: طرح ویژه شهر سلطانیه در ضوابط حریم‌های میراثی هم قرار نیست تغییری ایجاد کند.

ارجمند به اجرای طرح جامع شهرستان سلطانیه و طرح تفصیلی شهر سلطانیه طی سالهای گذشته اشاره کرد و ابراز داشت: در این طرح شهرداری و میراث فرهنگی با هم شهر را مدیریت می‌کردند و در این میان نباید انتظاراتی در مردم ایجاد شود که حریم‌ها کم شده و اجازه ساخت و ساز ساختمان با ارتفاع‌های بلند داده خواهد شد.

وی تصریح کرد: محدودیت‌هایی در ساخت و ساز از نظر ارتفاع در حریم‌های تاریخی ثبت شده وجود دارد و در عرصه‌های تاریخی اجازه ساخت و ساز داده نخواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زنجان، با تاکید بر اینکه طرح ویژه سلطانیه حریم‌های میراث فرهنگی را جابجا نخواهد کرد، افزود: به هیچ عنوان در عرصه‌های تاریخی امکان ساخت و ساز نیست.

ارجمند با اشاره به اینکه آرشیو شناخت و معرفی و تحلیل شهرستان سلطانیه در اداره کل میراث فرهنگی استان زنجان وجود دارد، یاد آورشد: شناخت این منطقه ۳۰ سال است که توسط میراث فرهنگی در حال انجام است و طرح ویژه سلطانیه به دنبال این است که بر اساس محدودیت‌ها امتیازهایی بدهد تا مردم سلطانیه از این امتیازها منتفع شوند و از طرح جامع ویژه سلطانیه استقبال می‌کنیم.