به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رویداد، سومین «برنامه تهران گردی» کانون عکس اندیشه (فرادید) از بدو تأسیس در مرداد ماه سال ۱۴۰۰، با عنوان تور عکاسی «آرامستان لهستانیها» با همکاری فرهنگسرای اندیشه برگزار خواهد شد.
تور عکاسی «آرامستان لهستانیها»، با توجه به ادامه همهگیری ویروس کرونا، در صبحگاه روز جمعه، ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با رعایت دستورالعملهای بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل پوشش دستکش و ماسک برپا میشود.
گورستان کاتولیک لهستانیهای تهران، گورستانی در محله دروازه دولاب در جنوب شهر تهران است که آرامگاه ۱۸۹۲ شهروند لهستانی در آن قرار دارد که همگی در سال ۱۹۴۲ میلادی درگذشتهاند. از این تعداد، ۴۰۸ قبر متعلق به نظامیان لهستانی در جنگ جهانی دوم است. بیشتر شهروندان لهستانی که در این گورستان دفن شدهاند، کسانی بودند که پس از آزادی از اردوگاههای کار اجباری استالین در سیبری و قزاقستان، از راه ایران به اروپا باز میگشتند. هیچیک از نظامیان مدفون در این گورستان در عملیات نظامی کشته نشدهاند.
تور عکاسی «لاله زار گردی» و «محله عودلاجان، بازار آهنگران» پیش از این در همین راستا برگزار شده است.
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