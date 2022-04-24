ائتلاف سعودی جدیتی در زمینه صلح در یمن ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، صنعا به کارشکنی ائتلاف تحت سرکردگی سعودی در آتش بس دوماهه یمن واکنش نشان داد.

محمد عبدالسلام گفتگو کننده ارشد دولت نجات ملی یمن اعلام کرد: تداوم تعطیلی فرودگاه صنعا و عدم اجازه پروازهای توافق شده طبق آتش بس و کارشکنی درباره کشتی ها، عنادورزی آشکار را نشان می دهد.

وی افزود: این جدی نبودن ائتلاف سعودی در زمینه صلح را نشان می دهد.

شرکت خطوط هوایی یمن، امروز یکشنبه از تأخیر اولین پرواز تجاری از فرودگاه بین المللی صنعا که قرار بود در ضمن سفرهای آتش بس کنونی زیر نظر سازمان ملل به امان پایتخت اردن انجام گیرد خبر داد.

شرکت مذکور اعلام کرد: از چند روز پیش ما بلیت‌ها را برای مسافران این پرواز رزرو کردیم و شرکت هواپیمایی یمن همه تمهیدات فنی لازم را برای رسیدن هواپیما و موعد بلند شدن از فرودگاه انجام داده است.

این شرکت از اینکه مسافران امکان پرواز را به دلیل این کارشکنی نداشته‌اند، به شدت ابراز تأسف کرد و ابراز امیدواری کرد که همه مشکلات در کوتاه‌ترین زمان ممکن رفع شده و شرکت هواپیمایی بتواند پروازهای خود از صنعاء را از سر بگیرد.

رائد جبل معاون سازمان هواپیمایی دولت نجات ملی یمن (مستقر در صنعاء) گفت: کشورهای متجاوز با اعطای مجوز فرود به پروازی که قرار بود امروز یکشنبه (۲۴ آوریل) در فرودگاه صنعاء بنشیند، مخالفت کردند.

او گفت: کشورهای متجاوز از عمل به تعهدات خود سرباز زده و این اقدام آن‌ها نقض آتش بسی است که فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن آن را اعلام کرده بود.

این مقام یمنی تاکید کرد که ائتلاف متجاوز همزمان که برای انحراف افکار عمومی بین المللی از پرونده انسانی یمن تلاش می‌کند، سعی دارد مشکلات و سختی‌های مردم یمن را عامدانه دوچندان کند.

همچنین حسین العزی معاون وزیر امور خارجه دولت نجات ملی یمن ائتلاف متجاوز را به شتاب در به جریان انداختن سفرهای هوایی قبل از دست دادن وقت فراخواند و ائتلاف را مسئول هرگونه شکست در آتش بس دانست.

گفتنی است که قرار بود فرودگاه صنعا، صبح امروز پذیرای نخستین هواپیمای تجاری از سال ۲۰۱۶ باشد و درچارچوب آتش بسی که در اوایل آوریل به مدت دو ماه اجرایی شد، هواپیمای شرکت هواپیمایی یمن مسافران بالای چهل سال را که نیاز به درمان دارند از صنعا به امان، پایتخت اردن منتقل کند.