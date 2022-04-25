به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوبعلی نظری شامگاه یکشنبه در جمع ایتام نخبه در مشهد اظهار کرد: امسال ایجاد ۱۱۵ هزار اشتغال در استان برنامهریزی شده است که با رونق تولید و اقدامات زیرساختی در بخشهای مختلف باید محقق شود.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: ایجاد اشتغال از مباحث مهم در استان است، برای ایجاد اشتغال باید جریان اقتصادی کشور رونق داشته باشد تا تولید، صادرات و واردات و در نتیجه اشتغال افزایش یابد.
وی افزود: با کاهش موانع تولید و فعالیت و ارتقای بنگاههای تولیدی اشتغال در حوزههای مختلف ایجاد میشود و راه برون از بیکاری رونق اقتصادی و ارتقای زیرساختی در کشور و به تبع آن در استان است.
نظری ادامه داد: باید از درون جوشش داشته باشیم، هیچ جامعهای بدون جوشش از درون به استقلال و خودکفایی نمیرسد، امیدواریم در کشور رونق ایجاد و واحدهای تولیدی و اقتصادی با رفع موانع به صورت مؤثر فعال باشند و به اشتغال آفرینی ختم شود.
استاندار خراسان رضوی در خصوص تأمین مسکن اظهار کرد: طرح نهضت ملی مسکن در دستور است و کل سهم استان در چهار سال ۴۰۰ هزار مسکن است که در دو مرحله ساخته میشود برخی پروژهها آغاز شده است.
وی بیان کرد: مشکل کشور در شرایط فعلی مباحث اقتصادی و معیشتی مردم است و تحریمهای طولانی و سو مدیریتها باعث ایجاد دغدغه شده است.
نظری افزود: انقلاب اسلامی دستاوردهای خوبی داشته که این دستاوردها باید برای نسل بعد از انقلاب تبیین شود، انقلاب اسلامی همچنین در نجاتبخشی ملتها نظیر فلسطین، لبنان و یمن نقش ایفا کرد و باید این مهم تبیین شود و دغدغههای اقتصادی مانع از این تبیین نشود.
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