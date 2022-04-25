بهسازی محور ایوان- ساتیان به زودی آغاز می شود

حجت الله اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محور ایوان- ساتیان یکی از مسیرهای اصلی اربعین است که استان ایلام را به اسلام آباد و کرمانشاه و دیگر نقاط کشور وصل می‌کند.

وی افزود: این نقطه یکی از نقاط حادثه خیز است که حدود یک هزار و ۵۰۰ متر است که از سال ۹۷ قرار بر این شده که مسیر آسفالت انجام شود متاسفانه تاکنون این اقدام انجام نگرفته و پیمانکار اولیه کار را ترک کرده است.

فرماندار ایوان گفت: اخیراً بهسازی این مسیر برآورد هزینه شده و بعد از عید سعید فطر مناقصه این طرح فراخوان داده می‌شود.

اکبری افزود: افتتاح این طرح علاوه بر تسهیل در رفت و آمد باعث کاهش تصادفات جاده‌ای می‌شود.

بهسازی محور ایوان- ساتیان با هدف کاهش تصادفات جاده‌ای کلنگ آن سال ۹۷ به زمین زده شده ولی با گذشت چند سال از آغاز این طرح اما همچنان با کندی پیش می‌رود.

این مسیر یکی از ۲۲ نقطه حادثه خیز استان است.