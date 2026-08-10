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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۵

تعطیلی اماکن گردشگری چناران در روزهای ۲۱ و ۲۲ مردادماه

تعطیلی اماکن گردشگری چناران در روزهای ۲۱ و ۲۲ مردادماه

چناران- دبیر ستاد خدمات سفر چناران گفت: به مناسبت شهادت امام رضا (ع) و ارائه خدمت به زائرین امام مهربانی ها در روزهای ۲۱ و ۲۲ مردادماه به مدت دو روز تعطیل اعلام شد.

محمد طاهریان مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای مدیریت بهینه و فراهم آوردن شرایطی ایمن و تسهیل‌ جهت زائران و عزاداران حسینی و شهادت امام رضا (ع) و رحلت رسول اکرم (ص) برج تاریخی رادکان و آبشار اخلمد در روزهای ۲۱ و ۲۲ مردادماه به مدت دو روز تعطیل خواهند بود.

دبیر ستاد خدمات سفر چناران از گردشگران و مسافران خواست جهت بازدید از مناطق گردشگری چناران به ویژه آبشار اخلمد و برج تاریخی رادکان از ۲۳ مردادماه به بعد به این مکان مراجعه نمایند و در تاریخهای ذکر شده برج تاریخی رادکان و آبشار اخلمد تعطیل اعلام می‌شود و هیچگونه خدماتی به گردشگران ارائه نمی گردد.

وی عنوان کرد: از کلیه بازدیدکنندگان و گردشگران تقاضا می‌شود ضمن انجام هماهنگی‌های لازم برای مراجعه پس از روزهای تعطیل به این مکان مراجعه نمایند.

کد مطلب 6913206

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